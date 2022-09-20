Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Acidente entre duas motos deixa um ferido na BR 101 em Linhares

Condutor de uma das motos foi socorrido, e o outro envolvido na batida não se feriu. Acidente ocorreu perto de local onde motociclista morreu na última semana
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 set 2022 às 12:16

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 12:16

Motos foram guinchadas na BR 101
Motos foram guinchadas na BR 101 Crédito: Cristian Miranda
Um motociclista ficou ferido em um acidente entre o veículo que ele pilotava e outra moto na BR 101, na altura do bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da Eco101 – que administra a rodovia – e encaminhado a um hospital. O outro condutor envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
A rodovia ficou parcialmente interditada por alguns minutos, com trânsito fluindo em uma pista, mas já foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há mais informações sobre o que ocasionou o acidente.
A batida ocorreu perto do local onde um motociclista morreu na última semana em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma carreta.

Veja Também

Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos na BR 101 na Serra

Acidentes deixam um morto e quatro feridos na BR 101 no Norte do ES

BR 101: duplicação de trecho no Norte do ES é liberada, mas obra não tem previsão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares eco 101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados