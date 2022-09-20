Acidente entre duas motos deixa um ferido na BR 101 em Linhares

Um motociclista ficou ferido em um acidente entre o veículo que ele pilotava e outra moto na BR 101, na altura do bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da Eco101 – que administra a rodovia – e encaminhado a um hospital. O outro condutor envolvido no acidente não sofreu ferimentos.