Acidente entre duas motos deixa um ferido na BR 101 em Linhares

Um motociclista ficou ferido em um acidente entre o veículo que ele pilotava e outra moto na BR 101, na altura do bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da Eco101 – que administra a rodovia – e encaminhado a um hospital. O outro condutor envolvido no acidente não sofreu ferimentos.
A rodovia ficou parcialmente interditada por alguns minutos, com trânsito fluindo em uma pista, mas já foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há mais informações sobre o que ocasionou o acidente.
A batida ocorreu perto do local onde um motociclista morreu na última semana em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma carreta.