Acidentes deixam um morto e quatro feridos na BR 101 no Norte do ES

Colisão entre carro e moto deixou um morto e dois feridos na BR 101 em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta

A ocorrência registrada em Pedro Canário, quase na divisa com o estado da Bahia, ainda segundo a concessionária, aconteceu por volta das 12h31, no sentido Sul, e envolveu um caminhão e uma caminhonete branca. Uma das vítimas, que não teve a identidade divulgada, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chegou a ficar presa às ferragens. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

Já o outro acidente, que envolveu um carro de passeio modelo VW Polo e uma moto, foi registrado por volta das 11h, em Conceição da Barra, sentido Sul, e deixou uma pessoa morta e outras duas feridas em estado médio e grave.

No carro estavam uma mulher (condutora), que teve lesões médias, e mais dois passageiros homens, que saíram ilesos. Os três foram socorridos para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus As vítimas socorridas foram encaminhadas para um hospital, segundo a Eco101. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. Na moto modelo Honda CG 125 estavam dois homens. O condutor morreu e o passageiro foi socorrido com lesões graves

Em ambos os acidentes, informou a Eco101, foram acionados recursos da concessionária para o atendimento, como viatura, guincho e ambulância, além da PRF.

Sobre o acidente com morte, a Polícia Civil informou que foi acionada, por volta das 11h deste sábado, para recolher o corpo de um jovem de 24 anos, vitima de colisão na BR 101. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não consta conduzidos pela PRF à Delegacia Regional.