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Colisão

Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos na BR 101 na Serra

Acidente aconteceu no sentido norte da rodovia  na altura de Planalto Serrano; vítimas foram socorridas para hospitais no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2022 às 20:20

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 20:20

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo (18) na altura de Planalto Serrano, na Serra, deixou quatro pessoas feridas. O tráfego chegou a ser interditado no sentido Norte da BR 101 para que ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atendessem as vítimas. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu uma carreta e um carro de passeio, no Km 259, sentido norte, na Serra.
Acidente na BR 101
Ambulância durante socorro a vítimas de acidente na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução de vídeo
“A ocorrência foi registrada às 17h22 deste domingo (18). Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (viatura, guincho e ambulância) além da PRF, Samu, Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas foram encaminhadas para o hospital”, informou a Eco101.
Não há informações sobre o estado de saúde delas.

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