Acidente entre carreta e carro deixa quatro feridos na BR 101 na Serra

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo (18) na altura de Planalto Serrano, na Serra, deixou quatro pessoas feridas. O tráfego chegou a ser interditado no sentido Norte da BR 101 para que ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atendessem as vítimas. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu uma carreta e um carro de passeio, no Km 259, sentido norte, na Serra.
“A ocorrência foi registrada às 17h22 deste domingo (18). Para atendimento foram acionados recursos da concessionária (viatura, guincho e ambulância) além da PRF, Samu, Corpo de Bombeiros. Quatro pessoas foram encaminhadas para o hospital”, informou a Eco101.
Não há informações sobre o estado de saúde delas.