Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Corpo da vítima em frente à carreta envolvida no acidente. Samu chegou a ser acionado, mas motociclista morreu no local da colisão

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que disponibilizou ambulância, viatura de inspeção e guincho para a ocorrência. Ainda segundo a empresa, uma faixa ficou interdita por alguns minutos, mas foi totalmente liberada às 14h15.