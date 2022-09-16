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Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Colisão entre veículos ocorreu por volta das 12 horas desta sexta-feira (16). Samu/192 chegou a ser acionado, mas vítima morreu no local do acidente
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 set 2022 às 15:01

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 15:01

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares
Corpo da vítima em frente à carreta envolvida no acidente. Samu chegou a ser acionado, mas motociclista morreu no local da colisão Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre uma carreta e uma moto matou uma pessoa por volta das 12 horas desta sexta-feira (16), no quilômetro 146,5 da BR 101, na altura do bairro Lagoa do Meio, em LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima foi o motociclista, que morreu no local. O nome dele não foi divulgado.
A PRF informou que houve uma colisão entre os veículos, mas não passou mais detalhes sobre a dinâmica da batida. 
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que disponibilizou ambulância, viatura de inspeção e guincho para a ocorrência. Ainda segundo a empresa, uma faixa ficou interdita por alguns minutos, mas foi totalmente liberada às 14h15. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo.

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