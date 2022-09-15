Motorista bate carro e morre em acidente na Rodovia do Sol

Um motorista morreu após perder o controle do carro e se envolver em um acidente na Rodovia do Sol (ES 060), altura de Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (15). Testemunhas chegaram a relatar que o motorista teria passado mal. A causa da morte, no entanto, ainda será investigada.
De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima bateu em um canteiro e desceu por uma área de mata. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde foi informada, por uma equipe de socorro da Rodosol, que a vítima ainda não identificada já estava em óbito."
Concessionária responsável pela administração da rodovia, a Rodosol afirmou que "o veículo saiu da pista e foi constatado que o condutor estava morto".
A Polícia Civil informou que "o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". O nome e idade do motorista não foram informados.