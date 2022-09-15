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Vila Velha

Motorista bate carro e morre em acidente na Rodovia do Sol

Homem colidiu com canteiro da ES 060 e caiu em área de mata nesta quinta-feira (15); quando socorristas chegaram ao local, ele já estava morto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2022 às 19:03

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 19:03

Caso aconteceu nesta quinta-feira (15), na Rodovia do Sol, altura de Barra do Jucu
Veículo ficou parado na área de mata; nome da vítima não foi divulgado Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista morreu após perder o controle do carro e se envolver em um acidente na Rodovia do Sol (ES 060), altura de Barra do Jucu, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (15). Testemunhas chegaram a relatar que o motorista teria passado mal. A causa da morte, no entanto, ainda será investigada.
De acordo com a Polícia Militar, o carro da vítima bateu em um canteiro e desceu por uma área de mata. "Uma guarnição prosseguiu até o local, onde foi informada, por uma equipe de socorro da Rodosol, que a vítima ainda não identificada já estava em óbito."
Concessionária responsável pela administração da rodovia, a Rodosol afirmou que "o veículo saiu da pista e foi constatado que o condutor estava morto". 
Polícia Civil informou que "o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares". O nome e idade do motorista não foram informados.

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