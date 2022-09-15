Avenidas interditadas para a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha

Duas avenidas de Coqueiral de Itaparica serão interditadas neste domingo (18) para a realização da 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha. O ponto de concentração do evento será em frente à praça do bairro, a partir das 14h.
Devido ao evento, as avenidas Santa Leopoldina e Antônio Almeida Filho estarão interditadas para a passagem de veículos, da altura da rua Treze até a rua Itaboraí, , das 14h às 19h.
Segundo a organização do evento, a expectativa é de que mais de 15 mil pessoas circulem ao longo dos 2 km do trajeto.
A Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal estará no local para orientar o trânsito e cuidar da sinalização das vias. Imediatamente após o encerramento do evento, a estrutura começará a ser desmobilizada.
MANIFESTAÇÃO TERÁ SHOWS
Depois de dois anos sem acontecer por conta da pandemia da Covid-19, a 13ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha terá como tema “Vote com Orgulho".
“Precisamos lembrar que estamos em ano eleitoral. E estas eleições serão uma das mais difíceis que veremos no Brasil. Colocando nosso arco-íris na rua, estamos não só mostrando que sabemos festejar nossas diferenças como mostramos aos políticos que nosso voto conta. Nossas vidas são importantes”, explicou o organizador Renan Rilton, em entrevista ao HZ quando o evento foi confirmado.
A manifestação vai seguir por toda a Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, seguindo pela Avenida Almeida Filho, em Itaparica, até o cruzamento com a rua Itaboraí (próximo à Brasil Center), no mesmo bairro. A expectativa é reunir 15 mil pessoas na rua, assim como na última edição em 2019.
A 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Vila Velha é organizada por Renan Rilton, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.