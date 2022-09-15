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Barra do Jucu

Casal de namorados é encontrado morto a tiros em Vila Velha

Informações iniciais recebidas pela polícia são de que o jovem de 19 anos teria matado a namorada a tiros e depois tirado a própria vida
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 set 2022 às 16:34

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 16:34

Um casal de namorados foi encontrado com marcas de tiros em um imóvel na Barra do Jucu, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (15). Os nomes não foram divulgados.
Informações iniciais recebidas pela polícia são de que o jovem de 19 anos teria matado a namorada a tiros e depois tirado a própria vida. Ainda de acordo com a  Polícia Militar, a corporação foi acionada por um amigo do jovem, que teria recebido uma mensagem dele informando que mataria a namorada de 20 anos.
Ao receber a mensagem, esse amigo foi ao local, onde constatou que ele já havia cometido os crimes.
O Samu chegou a prestar socorro às vítimas no local, mas o casal morreu. Peritos foram acionados até o local.
A Polícia Civil informou que "o fato foi registrado como homicídio, seguido por suicídio". Segundo a corporação, o caso é investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que iniciou as diligências assim que teve ciência do fato.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a perícia esteve no local e recolheu um revólver calibre 38, possivelmente utilizado no crime e, encaminhou para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, com as munições. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação, em nota.
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Atualização

16/09/2022 - 10:39
A Polícia Civil enviou nota sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.

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