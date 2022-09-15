Gerente do tráfico da Penha é preso em churrascaria vendo jogo do Flamengo

O que era para ser um momento de descontração acabou em cadeia para Rodrigo Matheus Pereira Costa, de 24 anos, conhecido como "Kinder", apontado pela Polícia Civil como gerente e contador do tráfico de drogas do Bairro da Penha, em Vitória. Ele estava assistindo ao jogo do Flamengo em uma churrascaria de Jardim Camburi, também na Capital, quando foi reconhecido por um policial civil de folga.

A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (14). Rodrigo foi identificado por um policial civil da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), que estava na churrascaria com outro policial civil e um soldado da Polícia Militar . Eles estavam de folga no local assistindo à Copa do Brasil.

Foto tirada pelo policial civil na churrascaria e enviada ao chefe do DEHPP para reconhecimento do criminoso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Em meio ao jogo, o policial da DRCCP viu que, em uma mesa, estava um grupo de indivíduos do Bairro da Penha e, entre eles, estava Rodrigo Costa, alvo da Operação Sicário I , com mandado de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa.

Ao notar que se tratava de um indivíduo procurado, o policial civil mandou uma foto do suspeito para o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Romualdo Gianordolli, que confirmou a existência do mandado de prisão.

Depois disso, o soldado da PM, que também estava de folga, ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) e uma equipe de militares foi enviada ao local. Rodrigo foi abordado, detido e conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Após os procedimentos de praxe, ele foi enviado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

QUEM ERA RODRIGO DENTRO DA FACÇÃO?

As investigações da Operação Sicário I mostraram que Rodrigo atuou como contador do tráfico de drogas do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ), facção com sede no Bairro da Penha.

Atualmente, ele ocupava a função de confiança da facção, servindo como uma espécie de gerente estratégico, um elevado cargo na hierarquia criminosa.

Rodrigo Matheus Pereira Costa, preso em churrascaria, tinha posição de destaque dentro do PCV Crédito: Divulgação | Polícia Civil

FOTOS COM BANDIDO QUE FUGIU NA 'SAIDINHA' DO DIA DOS PAIS

Rodrigo, agora preso, aparece em fotos ao lado de Jean Finamore, outro criminoso considerado de alta periculosidade e atualmente foragido. De acordo com a Polícia Civil, Jean conseguiu escapar após um saidinha do Dia dos Pais, em 17 de agosto deste ano. "Ele era alvo da Operação Sicário 1 e tinha sido preso pela Polícia Militar em maio de 2021. Em agosto deste ano, recebeu o benefício de saída temporária do Dia dos Pais e não retornou ao presídio", informou.

Jean Finamore Bento: suspeito foi preso, mas fugiu após saidinha do Dia dos Pais Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Qualquer informação que ajude a polícia a encontrar Jean pode ser compartilhada de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

MAIS UMA BAIXA NA PENHA: OUTRO GERENTE FOI PRESO COM FUZIL

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar que contou com o apoio do Batalhão de Missões Especiais (BME). Duas equipes se dividiram para entrar na região: uma pelo Bonfim e outra pelo Bairro da Penha.

Fuzil apreendido com gerente do tráfico do Bairro da Penha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Segundo o subtenente do BME, Renaldo, durante o patrulhamento a pé, os militares viram dois suspeitos fugindo, mas foram surpreendidos por uma das equipes. "Conseguimos prender o Washington, mas o segundo homem conseguiu fugir", disse.