Gerente do tráfico do Bairro da Penha é preso com fuzil em Vitória

Fuzil foi apreendido com suspeito de gerenciar tráfico no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira | Divulgação PMES

Um homem foi preso com um fuzil de uso restrito no início da tarde desta quarta-feira (14), em Vitória. Segundo a Polícia Militar , Washington Ulique, vulgo ''Chitão', de 32 anos, é apontado como o gerente do tráfico do Bairro da Penha, na Capital.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Bairro da Penha, que contou com o apoio do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Duas equipes de militares se dividiram para entrar no bairro, uma pelo Bonfim, e a segunda pelo Bairro da Penha.

Segundo o sub-tenente do BME, Renaldo, durante o patrulhamento a pé, os militares viram dois suspeitos fugindo. "Os suspeitos estavam fugindo do outro cerco, mas foram surpreendidos por nossa equipe. Conseguimos prender o Washington, mas o segundo homem conseguiu fugir", disse o sub-tenente.

Com Washington, a polícia apreendeu um fuzil. Segundo o sub-tenente, essa arma é uma carabina de uso restrito das forças policiais.

"A prisão desse indivíduo é importante, e apreensão dessa arma enfraquece o tráfico de drogas do Bairro da Penha. É uma arma de alto poder de destruição", disse.

De acordo com o sub-tenente, contra Washington também havia um mandado de prisão. O suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Polícia Civil informou que Washington foi autuado em flagrante pelo crime posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

CONFRONTO COM A PM

Após a prisão de Washington, o sub-tenente disse ainda que a equipe do BME acionou o canil para, com o apoio dos cães policiais, realizarem uma última varredura na região do Bairro da Penha.

Os cães encontraram mais 26 tabletes pequenos de maconha, uma farda e uma capa de colete. "Logo em seguida, os indivíduos que estavam no alto da pedra do Bairro da Penha começaram a efetuar disparos contra a nossa guarnição. Isso foi por volta das 17h. Os nossos policiais revidaram, mas logo a situação foi controlada", disse.

Ainda segundo o sub-tenente, não há informações de mais prisões e ninguém foi ferido. O policiamento no bairro foi reforçado.