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Celulares levados

Vídeo: suspeitos quebram porta e furtam loja de eletrônicos em Jaguaré

Crime ocorreu na madrugada dessa quarta-feira (14), no Centro; prejuízo estimado pelo dono do estabelecimento é de aproximadamente R$ 50 mil
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 set 2022 às 18:48

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 18:48

Uma loja de eletrônicos foi furtada na madrugada dessa quarta-feira (14), no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Um vídeo mostra que os suspeitos chegam de carro. Um deles quebra a porta de vidro e invade o local. Celulares e outros aparelhos eletrônicos foram furtados. Segundo o dono do estabelecimento, o prejuízo foi de cerca de R$ 50 mil.
Imagens de câmeras de videomonitoramento da rua e do interior da loja mostram a ação dos suspeitos. Um homem quebra a porta de vidro com uma ferramenta e, em seguida, um carro branco chega e para em frente ao estabelecimento. Outro suspeito desce do veículo e volta com objetos furtados na mão.
Poucos minutos depois, o mesmo carro volta ao local. O suspeito, então, desce mais uma vez e furta outros produtos da loja. Nas imagens internas é possível ver ele pegando aparelhos que estavam expostos nas vitrines. O criminoso volta para o carro com os aparelhos roubados e foge.
De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da loja registrou boletim de ocorrência e, até o momento, nenhum produto foi recuperado nem qualquer suspeito localizado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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