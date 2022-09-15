Bandidos agradecem e desejam boa noite para mulher que assaltaram no ES

Um assalto chamou atenção em uma rua do bairro Movelar, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Dois suspeitos de bicicleta abordam uma mulher na rua e apontam uma arma para ela. Após roubarem a bolsa dela, um dos criminosos diz “obrigado” e deseja uma boa noite para a vítima. Toda a ação e o diálogo entre os criminosos e a mulher foram registrados por uma câmera de monitoramento.
O crime ocorreu na noite de terça-feira (13). As imagens mostram a dupla chegando em uma bicicleta e um deles aponta a arma para a vítima. A mulher entrega a bolsa e os criminosos questionam sobre onde está o celular dela e ela responde que está dentro da bolsa. Um deles fala: "Boa noite, hein" e depois a dupla foge.
A Polícia Militar informou que foram realizadas buscas, mas a dupla não foi localizada.
Segundo a Polícia Civil, o caso não foi registrado em flagrante e, para que a corporação investigue o crime, é preciso que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia.