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Linhares

Bandidos agradecem e desejam boa noite para mulher que assaltaram no ES

Toda a ação e o diálogo entre os criminosos e a mulher foram registrados por uma câmera de monitoramento
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 set 2022 às 15:56

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 15:56

Um assalto chamou atenção em uma rua do bairro Movelar, em LinharesNorte do Espírito SantoDois suspeitos de bicicleta abordam uma mulher na rua e apontam uma arma para ela. Após roubarem a bolsa dela, um dos criminosos diz “obrigado” e deseja uma boa noite para a vítima. Toda a ação e o diálogo entre os criminosos e a mulher foram registrados por uma câmera de monitoramento.
O crime ocorreu na noite de terça-feira (13). As imagens mostram a dupla chegando em uma bicicleta e um deles aponta a arma para a vítima. A mulher entrega a bolsa e os criminosos questionam sobre onde está o celular dela e ela responde que está dentro da bolsa. Um deles fala: "Boa noite, hein" e depois a dupla foge.
Polícia Militar informou que foram realizadas buscas, mas a dupla não foi localizada.
Segundo a Polícia Civil, o caso não foi registrado em flagrante e, para que a corporação investigue o crime, é preciso que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia.

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