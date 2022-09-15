Bandidos agradecem e desejam boa noite para mulher que assaltaram no ES

O crime ocorreu na noite de terça-feira (13). As imagens mostram a dupla chegando em uma bicicleta e um deles aponta a arma para a vítima. A mulher entrega a bolsa e os criminosos questionam sobre onde está o celular dela e ela responde que está dentro da bolsa. Um deles fala: "Boa noite, hein" e depois a dupla foge.