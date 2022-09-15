Corpo é encontrado em cova rasa na Serra

Um cadáver foi encontrado com parte do corpo para fora, em uma cova rasa, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na manhã desta quinta-feira (15).
A Polícia Militar informou ter sido acionada por um solicitante anônimo que informou ter encontrado um cadáver enterrado em cova rasa em um sítio, somente com a mão por cima da terra. Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou o fato e acionou a perícia. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a perícia foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Planalto Serrano. "A ocorrência está em andamento, não temos mais informações", afirmou o texto enviado pela corporação.