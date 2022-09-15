Técnico em enfermagem é flagrado furtando cafeteira em supermercado de Vila Velha

Um técnico de enfermagem, de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira (15) suspeito de furtar produtos em dois supermercados de Vila Velha , na Grande Vitória.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que Gustavo Chayder de Paula furtou produtos do primeiro estabelecimento na última semana em Coqueiral de Itaparica e nesta quinta-feira outro supermercado no mesmo bairro.

O suspeito agia sempre da mesma forma: ia às "compras" com uma sacola, do tipo ecobag, e nela escondia o que queria furtar. Depois ele saía sem pagar por nada. Entre os objetos furtados está uma cafeteira no valor de R$ 700.

Um dos vídeos mostra o momento que o homem escolhe a cafeteira. Em seguida, ele vai pra o setor de frios e aproveita os produtos empilhados que atrapalham a visibilidade da câmera. O técnico de enfermagem coloca a cafeteira no chão e espera algumas pessoas passarem.

Seguranças do supermercado disseram que foi nesse momento que ele colocou a cafeteira numa bolsa do tipo ecobag e depois o o jaleco por cima.

Técnico de enfermagem colocava itens na bolsa para furtar em Vila Velha Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

O suspeito sai do supermercado passando entre os caixas falando ao celular. Esse furto foi no último dia 9. Os seguranças passaram a observar o homem que passou na frente do supermercado várias vezes depois como se nada tivesse acontecido.

Nesta quinta feira, Gustavo foi visto por seguranças do primeiro supermercado que viram o momento em que ele entrou em outro supermercado e avisaram a equipe do estabelecimento, que fica na mesma rua.

Vigiado pelas câmeras de segurança, ele foi detido pelos seguranças assim que saiu do supermercado. Com Gustavo, a polícia encontrou uma máquina de fazer omelete e suplementos alimentares. O suspeito também estava com um jaleco da Prefeitura de Vila Velha.

Segundo a polícia, Gustavo trabalha aplicando vacinas em uma unidade de saúde e também em uma escola do município.

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada para falar do envolvimento do funcionário nos furtos, mas não havia retornado até a última atualização da reportagem.

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado plantonista. O valor não foi divulgado.

O OUTRO LADO

Na delegacia, Gustavo Chayder de Paula não quis falar com a reportagem da TV Gazeta. Posteriormente, ele foi procurado pela reportagem de A Gazeta e deu sua versão sobre o ocorrido.

Gustavo negou as acusações e disse que comprou a cafeteira na última sexta-feira, dia 9, mas ao voltar mais tarde ao local, foi comunicado pela equipe do supermercado que deveria pagar uma diferença no valor. O preço do produto teria sido cobrado errado, passando de cerca de R$ 688 para R$ 709,99. Gustavo afirma que pagou a diferença de R$ 21.

Já nesta quinta-feira, ele foi a outro estabelecimento para comprar suplementos alimentares e uma máquina de fazer omeletes. No entanto, enquanto estava no caixa, percebeu que não tinha o valor suficiente para custear os produtos. Por isso, se dirigiu a um caixa eletrônico, na tentativa de sacar dinheiro. Segundo o técnico em enfermagem, a máquina estava com defeito.

No momento em que voltava para dentro do estabelecimento a fim de devolver os produtos, foi abordado pela segurança do local, que alegou que ele estava praticando o furto.

À reportagem de A Gazeta, o técnico de enfermagem apresentou a nota fiscal da cafeteira, datada do dia 15 de setembro. Questionado sobre a data do fato, já que, segundo ele, o produto havia sido comprado no dia 9, Gustavo explicou que o cupom fiscal foi emitido somente nesta quinta-feira após seu advogado solicitar o documento ao supermercado.

Com informações de g1 ES