Mulher é presa tentando embarcar com 13 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

Uma mulher de 37 anos foi presa tentando embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória com 13 quilos de cocaína separados em 74 pacotes de suco nesta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Federal, a passageira iria desembarcar em São Paulo, de onde pegaria um voo para Doha, no Qatar, e teria como destino final Maputo, no Moçambique.
A polícia divulgou que agentes estavam fazendo uma fiscalização de rotina em bagagens do voo quando encontraram um conteúdo suspeito em uma das malas. Eles, então, foram até a aeronave, já que o embarque já havia sido iniciado e a passageira foi desembarcada.
Inicialmente, ela negou que a mala seria dela e, segundo a polícia, permaneceu calada. A PF, porém, obteve imagens do check in no terminal de passageiros e dados obtidos junto à companhia aérea comprovaram que a mala pertencia à suspeita e foi despachada por ela.
Ela foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal e, em seguida, para a prisão. A polícia seguirá com as investigações para identificar os fornecedores e compradores das drogas apreendidas.