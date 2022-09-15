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Iria para Moçambique

Mulher é presa tentando embarcar com 13 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

A droga estava separada em 74 pacotes de suco e seria despachada em uma das malas; a passageira iria para São Paulo, depois Doha, no Qatar e, em seguida, Maputo, no Moçambique
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 set 2022 às 11:15

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:15

Mulher de 37 anos foi presa tentando embarcar com 13 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória
Mulher de 37 anos foi presa tentando embarcar com 13 kg de cocaína no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/PFES
Uma mulher de 37 anos foi presa tentando embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória com 13 quilos de cocaína separados em 74 pacotes de suco nesta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Federal, a passageira iria desembarcar em São Paulo, de onde pegaria um voo para Doha, no Qatar, e teria como destino final Maputo, no Moçambique.
A polícia divulgou que agentes estavam fazendo uma fiscalização de rotina em bagagens do voo quando encontraram um conteúdo suspeito em uma das malas. Eles, então, foram até a aeronave, já que o embarque já havia sido iniciado e a passageira foi desembarcada.
Droga estava escondida em uma mala que seria despachada
Droga estava escondida em uma mala que seria despachada Crédito: Divulgação/PFES
Inicialmente, ela negou que a mala seria dela e, segundo a polícia, permaneceu calada. A PF, porém, obteve imagens do check in no terminal de passageiros e dados obtidos junto à companhia aérea comprovaram que a mala pertencia à suspeita e foi despachada por ela.
Ela foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal e, em seguida, para a prisão. A polícia seguirá com as investigações para identificar os fornecedores e compradores das drogas apreendidas.

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