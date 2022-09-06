Jovem é preso pela PF ao receber drogas pelos Correios em Cachoeiro

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal recebendo 32 frascos de lança-perfume pelos Correios em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na segunda-feira (5). O jovem, conforme a corporação, havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses e cumpria pena justamente por tráfico de drogas.
A Polícia Federal explicou que recebeu a informação da Área de Segurança dos Correios, que comunicou à corporação a entrega de uma ocorrência suspeita , com indicativo de material irregular.
Agentes da PF, então, acompanharam o momento em que o homem recebia as drogas, que, segundo a corporação, são de origem desconhecida. Ele foi preso em flagrante.
A Polícia Federal ressaltou que continuará as investigações para identificar outros envolvidos no crime, com a busca dos responsáveis pela compra e pelo envio das drogas. O homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e responderá por tráfico interestadual de drogas.