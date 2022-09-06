Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
32 frascos de lança-perfume

Jovem é preso pela PF ao receber drogas pelos Correios em Cachoeiro

O suspeito, de 22 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (5). Ele havia deixado o sistema prisional há dois meses
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 set 2022 às 11:04

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 11:04

Homem de 22 anos foi preso recebendo 32 frascos de lança-perfume pelos Correios nesta segunda (5)
Homem de 22 anos foi preso recebendo 32 frascos de lança-perfume pelos Correios Crédito: Divulgação/PFES
Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Federal recebendo 32 frascos de lança-perfume pelos Correios em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na segunda-feira (5). O jovem, conforme a corporação, havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses e cumpria pena justamente por tráfico de drogas.
A Polícia Federal explicou que recebeu a informação da Área de Segurança dos Correios, que comunicou à corporação a entrega de uma ocorrência suspeita , com indicativo de material irregular.
Frasco de lança-perfume apreendido pela PF: origem da droga será investigada Crédito: Divulgação/PFES
Agentes da PF, então, acompanharam o momento em que o homem recebia as drogas, que, segundo a corporação, são de origem desconhecida. Ele foi preso em flagrante.
A Polícia Federal ressaltou que continuará as investigações para identificar outros envolvidos no crime, com a busca dos responsáveis pela compra e pelo envio das drogas. O homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e responderá por tráfico interestadual de drogas.

Veja Também

Polícia identifica 4 suspeitos de matar filho de pastor em Vitória

Homem é preso suspeito de abusar de neta da esposa dele em Linhares

Menina pede para contar segredo e denuncia tio por estupro em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas espírito santo tráfico de drogas Polícia Federal ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados