Motorista de aplicativo é assaltado e dois suspeitos acabam presos na Serra

Trio roubou carro de motorista de aplicativo na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um motorista de aplicativo foi assaltado por três suspeitos na noite desta quarta-feira (14), no bairro Jacaraípe, na Serra. A vítima contou que embarcou uma mulher no bairro Horizonte e, quando ela desceu em Jacaraípe, foi assaltado por três homens.

"Com a arma bateram no vidro e pediram que eu abrisse. Um veio pela porta do carona e começou a me revistar, enquanto os outros pediram pra que eu saísse do veículo e caminhasse em direção à orla", contou.

Os suspeitos fugiram com o veículo, porém, ele tinha rastreador e corta-corrente, que desliga o veículo em minutos em uma situação de assalto. O trio foi encontrado pela polícia empurrando o carro em uma rua do Bairro das Laranjeiras.

Um dos suspeitos conseguiu desarmar o policial, pulou do valão e tentou fugir, mas acabou preso com o outro suspeito armado. O terceiro assaltante conseguiu fugir.

João Luiz Tamanini Rocha foi preso depois de roubar carro de motorista de aplicativo na Serra Crédito: Oliveira Alves

O suspeito que desarmou o policial deu um nome falso para a polícia porque fugiu do sistema prisional recentemente.

Ao final da ocorrência, a vítima disse que descobriu que a passageira teria agido como isca para os assaltantes.

"Quando eu consegui um celular pra fazer o bloqueio dos cartões eu vi que havia uma movimentação e lá constava o nome de uma menina e, no caso, era a menina que eu havia feito a corrida anterior", contou.

Essa não é a primeira vez que o motorista é assaltado. Ele já foi alvo de criminosos outras duas vezes e nos dois crimes levaram o carro. Mesmo sabendo da violência e dos perigos a que está sujeito, o motorista disse que precisa trabalhar.

"Motorista de aplicativo é só por não estar trabalhando fixo. A partir do momento que eu conseguir uma renda fixa com certeza não vou mais trabalhar assim", disse.

A Polícia Civil informou que os dois presos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e depois encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).