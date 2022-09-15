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Em Jacaraípe

Motorista de aplicativo é assaltado e dois suspeitos acabam presos na Serra

Os suspeitos fugiram com o veículo, porém, ele tinha rastreador e corta-corrente, que desliga o veículo em minutos em uma situação de assalto. O trio foi encontrado pela polícia empurrando o carro em uma rua do Bairro das Laranjeiras

Publicado em 

15 set 2022 às 12:59

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 12:59

Trio roubou carro de motorista de aplicativo na Serra
Trio roubou carro de motorista de aplicativo na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista de aplicativo foi assaltado por três suspeitos na noite desta quarta-feira (14), no bairro Jacaraípe, na Serra. A vítima contou que embarcou uma mulher no bairro Horizonte e, quando ela desceu em Jacaraípe, foi assaltado por três homens.
"Com a arma bateram no vidro e pediram que eu abrisse. Um veio pela porta do carona e começou a me revistar, enquanto os outros pediram pra que eu saísse do veículo e caminhasse em direção à orla", contou.
Os suspeitos fugiram com o veículo, porém, ele tinha rastreador e corta-corrente, que desliga o veículo em minutos em uma situação de assalto. O trio foi encontrado pela polícia empurrando o carro em uma rua do Bairro das Laranjeiras.
Um dos suspeitos conseguiu desarmar o policial, pulou do valão e tentou fugir, mas acabou preso com o outro suspeito armado. O terceiro assaltante conseguiu fugir.
João Luiz Tamanini Rocha foi preso depois de roubar carro de motorista de aplicativo na Serra
João Luiz Tamanini Rocha foi preso depois de roubar carro de motorista de aplicativo na Serra Crédito: Oliveira Alves
O suspeito que desarmou o policial deu um nome falso para a polícia porque fugiu do sistema prisional recentemente.
Ao final da ocorrência, a vítima disse que descobriu que a passageira teria agido como isca para os assaltantes.
"Quando eu consegui um celular pra fazer o bloqueio dos cartões eu vi que havia uma movimentação e lá constava o nome de uma menina e, no caso, era a menina que eu havia feito a corrida anterior", contou.
Essa não é a primeira vez que o motorista é assaltado. Ele já foi alvo de criminosos outras duas vezes e nos dois crimes levaram o carro. Mesmo sabendo da violência e dos perigos a que está sujeito, o motorista disse que precisa trabalhar.
"Motorista de aplicativo é só por não estar trabalhando fixo. A partir do momento que eu conseguir uma renda fixa com certeza não vou mais trabalhar assim", disse.
A Polícia Civil informou que os dois presos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e depois encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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