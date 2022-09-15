Dupla aponta arma para mulher e rouba bolsa em Linhares; veja vídeo

Em cerca de cinco segundos uma mulher teve uma arma apontada para a cabeça e foi roubada dois homens em uma rua do bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13).
As imagens mostram os suspeitos chegando em uma bicicleta e um deles aponta a arma para a vítima. Após o crime, a dupla fugiu e não foi localizada.
De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 22h. Os criminosos questionaram a vítima sobre onde está o celular dela e a mulher respondeu que estava dentro da bolsa. Eles fugiram levando os pertences dela. A PM informou que foram realizadas buscas, mas a dupla não foi localizada.
Segundo a Polícia Civil, o caso não foi registrado em flagrante e, para que a corporação investigue o crime, é preciso que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia.