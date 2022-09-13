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Caso é investigado

Detento é achado morto após incêndio em cela de presídio em Linhares

Segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o interno estava preso desde fevereiro de 2019 e cumpria pena pelo crime de roubo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 set 2022 às 11:58

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 11:58

Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado
Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado Crédito: Brunela Alves
Um detento foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13) na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o interno estava sozinho na cela no momento da ocorrência e teria ateado fogo em um colchão. Policiais atuaram para resgatar o indivíduo e apagar as chamas, mas após o trabalho ser concluído foi constatado que ele já estava sem vida.
De acordo com a Sejus, o interno teria inalado fumaça do incêndio. No entanto, o corpo ainda deve passar por exames para identificar a causa da morte.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e que a ocorrência está em andamento. A Corregedoria da Sejus foi informada sobre o ocorrido e vai instaurar uma sindicância para acompanhar o caso. O fato foi comunicado aos órgãos que compõem o sistema de justiça, segundo a secretaria.
O detento estava preso na Penitenciária Regional de Linhares desde fevereiro de 2019 e cumpria pena pelo crime de roubo. A identidade dele não foi divulgada.

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