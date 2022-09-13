Detento é achado morto após incêndio em cela de presídio em Linhares

Um detento foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (13) na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Secretaria da Justiça (Sejus), o interno estava sozinho na cela no momento da ocorrência e teria ateado fogo em um colchão. Policiais atuaram para resgatar o indivíduo e apagar as chamas, mas após o trabalho ser concluído foi constatado que ele já estava sem vida.