Corpo incendiado é encontrado dentro de galpão em Linhares

Um corpo foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (14), dentro de um galpão abandonado às margens da BR 101, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Egladson de Oliveira Alves, de 19 anos. O jovem tinha sinais de estrangulamento no pescoço, segundo informações da Polícia Militar. O suspeito de cometer o crime foi detido horas depois, mas foi liberado após a polícia concluir que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante.
De acordo com a PM, um agente da Guarda Municipal de Linhares achou o corpo incendiado e com uma corda amarrada no pescoço. Em seguida, os policiais foram ao local e confirmaram o óbito. Depois, a equipe de perícia confirmou que o jovem foi estrangulado e queimado logo após.
O galpão onde o corpo foi achado é usado como abrigo por pessoas em situação de rua. No entanto, ainda não se sabe se Egladson vivia nessa condição. O cadáver dele foi recolhido e será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima já tinha passagem pelo crime de furto. Outras informações não foram divulgadas.
A Polícia Civil ainda informou que um homem suspeito do crime foi detido no final da tarde desta quarta-feira (14) pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a corporação, o conduzido foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Linhares.
A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Atualização
15/09/2022 - 10:11
A Polícia Civil informou que após ser detido, o suspeito do crime foi ouvido na delegacia e liberado. O texto foi atualizado.
Atualização
15/09/2022 - 10:06
A Polícia Civil informou que o suspeito que havia sido conduzido até a Delegacia Regional de Linhares foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante. Texto foi atualizado.