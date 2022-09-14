Corpo incendiado é encontrado dentro de galpão em Linhares

Vítima foi identificada como Egladson de Oliveira Alves, de 19 anos, que já tem passagem por furto, segundo a PC Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um corpo foi encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira (14), dentro de um galpão abandonado às margens da BR 101 , no bairro Araçá, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A vítima foi identificada como Egladson de Oliveira Alves, de 19 anos. O jovem tinha sinais de estrangulamento no pescoço, segundo informações da Polícia Militar . O suspeito de cometer o crime foi detido horas depois, mas foi liberado após a polícia concluir que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante.

De acordo com a PM, um agente da Guarda Municipal de Linhares achou o corpo incendiado e com uma corda amarrada no pescoço. Em seguida, os policiais foram ao local e confirmaram o óbito. Depois, a equipe de perícia confirmou que o jovem foi estrangulado e queimado logo após.

O galpão onde o corpo foi achado é usado como abrigo por pessoas em situação de rua. No entanto, ainda não se sabe se Egladson vivia nessa condição. O cadáver dele foi recolhido e será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil , a vítima já tinha passagem pelo crime de furto. Outras informações não foram divulgadas.

Polícia Civil ainda informou que um homem suspeito do crime foi detido no final da tarde desta quarta-feira (14) pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a corporação, o conduzido foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Linhares.

A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Atualização Polícia Civil informou que após ser detido, o suspeito do crime foi ouvido na delegacia e liberado. O texto foi atualizado.