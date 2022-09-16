Motociclista morre em acidente com carreta em rodovia de Mimoso do Sul

Um motociclista, de 63 anos, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma carreta na manhã desta sexta-feira (16), no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado.
O acidente aconteceu na ES 297, rodovia que liga a região à BR 101. Devido à força da colisão, a motocicleta parou a vários metros de distância do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.
Segundo a Polícia Militar, o condutor da carreta explicou que seguia pela via quando a vítima invadiu a pista do sentido em que ele seguia e acabou colidindo na lateral do veículo. "O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta para prestar depoimento."
Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "Não consta condução de suspeitos desta ocorrência até o momento", completou, a corporação.
Atualização
16/09/2022 - 6:10
A Polícia Militar informou qual foi a dinâmica do acidente, segundo relato do motorista da carreta. Ele também fez um teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de bebida alcóolica, de acordo com a PM. O texto foi atualizado.