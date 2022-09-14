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Litoral Sul

Motorista fica ferido em acidente com caminhão de hortaliças

O veículo bateu em postes às margens do trecho e foi para fora da pista, na ES 060, em Marataízes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2022 às 12:56

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 12:56

O motorista de um caminhão baú ficou ferido na manhã desta quarta-feira (14) após um acidente na ES 060, na Rodovia do Sol, em Pontal da Barra, Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A via liga Marataízes e Itapemirim. O veículo, que transportava hortaliças, bateu em postes às margens do trecho e parou fora da pista.
Morador da região, Matheus Almeida passou pelo local logo após a batida, por volta das 5 horas. Ele contou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motorista. “O acidente foi entre Pontal da Barra e Maraguá. O motorista sofreu apenas lesões leves e foi socorrido pelo Samu. Ele contou que cochilou ao volante, indo no sentido a Marataízes, bateu nos postes e saiu fora da pista. Disse que era a última entrega”, contou o morador.
Motorista sofreu ferimentos leves após acidente
Motorista sofreu ferimentos leves após acidente com caminhão baú Crédito: Matheus Almeida
O veículo ficou com o baú destruído. A Guarda Municipal e a Polícia Militar informaram que estiveram no local e os postes danificados foram reparados.

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