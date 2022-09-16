Dia de chuva começa com 2 acidentes no mesmo local na Avenida Beira-Mar

Em um curto intervalo de tempo, dois carros que passavam pela Avenida Beira-Mar, em Vitória , protagonizaram acidentes semelhantes no mesmo trecho na manhã desta sexta-feira (16). A Guarda Municipal está no local desviando parte do trânsito nos dois sentidos. Não há pessoas feridas com gravidade.

Os dois acidentes aconteceram entre 6h30 e 7h, em frente ao Clube Álvares Cabral, e não há informações sobre a dinâmica. Após as colisões, os veículos pararam um em cada sentido do fluxo: o primeiro carro no sentido Enseada do Suá; o segundo, na direção de quem segue para o Centro de Vitória. Apesar das ocorrências, o trânsito segue fluindo normalmente no trecho.

Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o carro que está batido à esquerda da imagem, ao lado de um poste, foi o primeiro a se envolver em um acidente. Não há informações sobre dinâmica, mas a foto mostra que uma pequena árvore foi derrubada, e a traseira do carro foi danificada. Ele estaria seguindo no sentido Centro-Enseada do Suá.

Acidente na Avenida Beira Mar, em Vitória, na manhã desta sexta (16) Crédito: Kaique Dias

Na segunda ocorrência, com o fluxo do veículo no sentido Centro, a motorista afirmou à TV Gazeta que não estava em alta velocidade, mas acabou perdendo o controle do veículo.