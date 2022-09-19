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Mãe denunciou

Suspeito de estuprar enteada durante cinco anos é preso em Linhares

Abusos aconteciam em Sooretama, mas mãe da vítima descobriu e denunciou; ele também ameaçava a menina de morte, caso ela contasse algo para a família
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2022 às 16:56

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 16:56

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira (19), suspeito de estuprar a própria enteada, de 12 anos. Ele foi detido em uma empresa no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina tinha apenas sete anos e aconteciam no município vizinho, de Sooretama
Segundo a PC, as investigações começaram depois que a mãe da vítima descobriu o crime e fez uma denúncia em uma delegacia. De acordo com as apurações, além de estuprar a enteada, o homem ameaçava a menina de morte caso contasse algo para qualquer familiar dela.
Com mandado de prisão preventiva pela prática de estupro de vulnerável, policias civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares e da Delegacia de Sooretama realizaram a operação que resultou na localização e prisão do suspeito.
O homem de 36 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, onde seguirá à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, caso seja condenado, ele poderá pega um pena de oito a 15 anos de prisão.

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