Suspeito de estuprar enteada durante cinco anos é preso em Linhares

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira (19), suspeito de estuprar a própria enteada, de 12 anos. Ele foi detido em uma empresa no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando a menina tinha apenas sete anos e aconteciam no município vizinho, de Sooretama.
Segundo a PC, as investigações começaram depois que a mãe da vítima descobriu o crime e fez uma denúncia em uma delegacia. De acordo com as apurações, além de estuprar a enteada, o homem ameaçava a menina de morte caso contasse algo para qualquer familiar dela.
Com mandado de prisão preventiva pela prática de estupro de vulnerável, policias civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares e da Delegacia de Sooretama realizaram a operação que resultou na localização e prisão do suspeito.
O homem de 36 anos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Serra, onde seguirá à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, caso seja condenado, ele poderá pega um pena de oito a 15 anos de prisão.