Médico é preso no ES suspeito de abusar de pacientes homens

Um médico de 53 anos foi preso na última quinta-feira (15) suspeito de abusar de pelo menos seis pacientes homens durante consultas realizadas no município de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo . A prisão dele, no entanto, foi realizada no bairro Moacyr Brotas, em Colatina, Noroeste do Estado, cidade em que o médico também atendia.

Polícia Civil não divulgou o nome do médico, mas disse que ele pedia para que os homens tirassem a roupa para que verificasse uma suposta alergia, momento em que abusava dos pacientes, sob o pretexto de estar passando pomada nas partes íntimas das vítimas.

Titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, a delegada Gabriella Zaché destacou que o médico trabalhava em uma unidade de saúde do município, de quinze em quinze dias, desde 2021. Na semana passada, ele atendeu as duas primeiras vítimas que fizeram as denúncias. Os homens — que têm entre 30 e 40 anos — procuraram o hospital para uma dor de garganta e uma sutura no braço.

"Como lá é cidade pequena, um dos homens foi atendido primeiro e achou estranho. Depois, ele viu outra pessoa saindo do consultório e perguntou. A segunda pessoa falou que também passou por isso. Os dois foram juntos à delegacia. Esses foram os dois primeiros que denunciaram", detalhou Gabriella.

De acordo com as investigações, o médico masturbava as vítimas. Quando algum deles reclamava, o suspeito dizia que estava apenas passando a pomada.

Da esquerda para a direita: Superintendente de Polícia Regional Norte, delegado João Francisco Filho; delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda e titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché Crédito: Júlia Afonso

Com as primeiras denúncias, a Polícia Civil conseguiu identificar uma terceira vítima, que havia sido atendida pelo médico meses antes, após apresentar febre. Depois da prisão do suspeito, novos depoimentos foram colhidos, e pelo menos mais três vítimas foram identificadas, totalizando seis até o momento, todas de Jaguaré.

Segundo a polícia, o suspeito também atuava em um posto de saúde de Colatina, no bairro São Miguel, de segunda a quinta-feira. A prisão foi realizada na cidade porque a polícia estava preocupada com o plantão médico que ele faria no dia seguinte, em Jaguaré. Durante o depoimento, o médico permaneceu calado.

"Geralmente, quando se fala em abuso sexual de médico, pensamos em mulheres. Nesse caso, são homens. Algumas vítimas chegaram a levar toques retais sem necessidade. Ele abusava da fé da pessoa. Isso abate muito a vítima, que se sente ultrajada. Nossa esperança é que outras vítimas compareçam para prestar depoimento" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

PROTOCOLO PADRÃO SERIA MÉDICO CHAMAR OUTRO PROFISSIONAL

Até agora, as vítimas que denunciaram o médico tinham ido buscar atendimento para outras doenças e queixas, sem relação com os órgãos genitais. E, mesmo se fosse o caso, o hospital tinha outro protocolo.

"A orientação do hospital é que, se pacientes chegarem ao hospital e tiverem alguma reclamação de qualquer coisa nas partes íntimas, é chamar outro servidor do hospital para acompanhar o atendimento. Esse médico fazia isso sozinho, fechava a porta, passava uma quantidade de tempo bem maior do que os outros médicos nesse tipo de consulta" Gabriella Zaché - Delegada de Polícia de Jaguaré

O médico vai responder por violação sexual mediante fraude, prática conhecida como "estelionato sexual".

O QUE DIZ O CRM-ES

O CRM-ES vai pedir uma cópia do inquérito policial, para abrir uma sindicância sobre o caso.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE JAGUARÉ

A secretária de Saúde Tânia Pariz afirmou que todos na secretaria estão surpresos, pois, até o momento, não havia denúncia a respeito dos abusos. Acrescentou ainda que a Secretaria de Saúde de Jaguaré jamais compactuará ou aceitará esse tipo de comportamento por nenhum profissional.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE COLATINA