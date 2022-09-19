Mulheres são presas com maconha no sutiã durante visita na penitenciária de Viana

Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária Crédito: Reprodução

Duas mulheres foram presas tentando entrar com droga na Penitenciária de Segurança Máxima, em Viana, neste domingo (19). O caso aconteceu durante o período de visita dos internos.

Doze buchas de maconha estavam escondidas no sutiã das mulheres. O material foi identificado no momento da revista por meio do scanner corporal.

A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que as drogas foram identificadas por meio do scanner corporal. Em um dos casos, foram encontradas sete buchas de maconha no sutiã de uma delas, e mais cinco buchas no top da outra visitante.

Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária Crédito: Reprodução

Em nota, a Policia Civil informou que as duas suspeitas, de 23 e 24 anos, foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e conduzidas ao presídio.

As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, para serem analisadas e incineradas.