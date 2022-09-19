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Flagrante

Mulheres são presas com maconha no sutiã durante visita na penitenciária de Viana

Doze buchas de maconha estavam escondidas no sutiã das mulheres. O material foi identificado no momento da revista por meio do scanner corporal

Publicado em 

19 set 2022 às 13:24

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 13:24

Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária
Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária Crédito: Reprodução
Duas mulheres foram presas tentando entrar com droga na Penitenciária de Segurança Máxima, em Viana, neste domingo (19). O caso aconteceu durante o período de visita dos internos.
Doze buchas de maconha estavam escondidas no sutiã das mulheres. O material foi identificado no momento da revista por meio do scanner corporal.
A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que as drogas foram identificadas por meio do scanner corporal. Em um dos casos, foram encontradas sete buchas de maconha no sutiã de uma delas, e mais cinco buchas no top da outra visitante.
Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária
Mulheres são presas ao tentar entrar com droga no sutiã em penitenciária Crédito: Reprodução
Em nota, a Policia Civil informou que as duas suspeitas, de 23 e 24 anos, foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e conduzidas ao presídio.
As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, para serem analisadas e incineradas.
Com informações de Bethania Mirada do G1 ES e da TV Gazeta

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