Procurado pela polícia passa em frente ao quartel da PM e é preso em Vitória

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Guarda Municipal de Vitória no início da tarde deste sábado (17), após passar em frente ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Maruípe, na capital. Segundo a corporação, Diono Eslen da Silva Francisco, de 30 anos, é suspeito de participação em um homicídio na Serra.
O mandado de prisão temporária havia sido expedido no dia 19 de agosto, há quase um mês, ordenando que o suspeito fosse preso e levado para o sistema prisional. A prisão aconteceu na tarde deste sábado (17), após a Guarda Municipal ser acionada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, da Polícia Civil.
Segundo o inspetor Amaral, da Guarda de Vitória, o homem procurado pela polícia foi abordado sem armas ou drogas e não ofereceu resistência. "Ele ficou tranquilo, sem resistência. Mas disse que não devia nada para a polícia", comentou.
O carro dirigido por Diono Eslen, no entanto, estava cadastrado no cerco inteligente. A ferramenta permite que as forças de seguranças sejam acionadas caso o veículo passe por algum ponto de monitoramento. A suspeita inicial era que o homem utilizava o carro com frequência, por isso a ligação do veículo ao suspeito.
Pouco depois das 13h deste sábado, o carro passou em um dos pontos de monitoramento: em frente ao Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na Avenida Maruípe. A Guarda identificou o veículo e passou a acompanhá-lo. O suspeito circulou com o automóvel ainda por outro ponto de atenção da corporação, a Ponte da Passagem.
Na Rodovia das Paneleiras, a equipe em que estava o Inspetor Amaral realizou a abordagem, confirmando que Diono Eslen dirigia o carro. O homem foi algemado e levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sediado em Vitória.
O veículo, conforme o inspetor, estava com o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e o licenciamento vencidos. Outra viatura foi acionada para a remoção do carro.
DIONO ESLEN TERIA PARTICIPADO DE HOMICÍDIO NA SERRA
O mandado de prisão temporária tem como data o dia 19 de agosto. Diono Eslen, de 30 anos, era procurado pela Justiça até este sábado (17) porque, segundo a Guarda Municipal, ele tem envolvimento em um homicídio na Serra. De acordo com a Guarda, o homem é investigado pela DHPP da Serra pelo crime.
Responsável pela investigação, o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, foi procurado pela reportagem de A Gazeta para dar mais detalhes sobre a prisão, mas informou que o caso está em segredo de Justiça e o resultado da investigação ainda não será divulgado.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou que nenhum detalhe será repassado por enquanto.