Espancamento termina em confronto entre PMs e criminosos em Vitória

O que começou como atendimento a uma ocorrência de espancamento acabou em troca de tiros, arma, munições e colete apreendido na madrugada deste sábado (17), no bairro Bonfim, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro chamado aconteceu em Consolação, também na Capital. Testemunhas disseram que um homem de 36 anos estava levando uma surra de traficantes.
A própria vítima informou aos militares que foi agredida com barras de ferro e pedaços de madeira por vários suspeitos armados. Ele não soube dizer o nome dos criminosos, mas alegou que teria sido confundido com alguém que roubou drogas de traficantes da região.
Enquanto atendiam a ocorrência, os policiais receberam mais uma denúncia, dizendo que os agressores teriam fugido para uma escadaria do Bonfim, bairro vizinho. Eles estavam até atirando para o alto, em comemoração pelo espancamento.
"De posse das informações, as equipes se dirigiram para a região. No local, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por vários indivíduos e revidaram a injusta agressão. Foram realizadas buscas, mas os indivíduos autores dos disparos não foram localizados", detalhou a PM.
Na região, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores alongados, dois carregadores normais de mesmo calibre, 36 munições calibre 9 mm, além de duas placas de colete balístico e dois radiocomunicadores. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.