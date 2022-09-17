Espancamento termina em confronto entre PMs e criminosos em Vitória

Material foi encontrado após buscas feitas no bairro Bonfim Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O que começou como atendimento a uma ocorrência de espancamento acabou em troca de tiros, arma, munições e colete apreendido na madrugada deste sábado (17), no bairro Bonfim, em Vitória

De acordo com a Polícia Militar , o primeiro chamado aconteceu em Consolação, também na Capital. Testemunhas disseram que um homem de 36 anos estava levando uma surra de traficantes.

A própria vítima informou aos militares que foi agredida com barras de ferro e pedaços de madeira por vários suspeitos armados. Ele não soube dizer o nome dos criminosos, mas alegou que teria sido confundido com alguém que roubou drogas de traficantes da região.

Enquanto atendiam a ocorrência, os policiais receberam mais uma denúncia, dizendo que os agressores teriam fugido para uma escadaria do Bonfim, bairro vizinho. Eles estavam até atirando para o alto, em comemoração pelo espancamento.

"De posse das informações, as equipes se dirigiram para a região. No local, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por vários indivíduos e revidaram a injusta agressão. Foram realizadas buscas, mas os indivíduos autores dos disparos não foram localizados", detalhou a PM.