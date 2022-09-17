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No Bonfim

Espancamento termina em confronto entre PMs e criminosos em Vitória

Suspeitos de agredirem homem com barras de ferro e madeira, traficantes trocaram tiros com a polícia e fugiram, mas deixaram para trás arma, munições, colete balístico e radiocomunicadores
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 set 2022 às 14:28

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 14:28

Depois de agredirem homem de 36 anos com barras de ferro e madeira, traficantes trocaram tiros com a polícia e conseguiram fugir, mas deixaram material para trás, neste sábado (17)
Material foi encontrado após buscas feitas no bairro Bonfim Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O que começou como atendimento a uma ocorrência de espancamento acabou em troca de tiros, arma, munições e colete apreendido na madrugada deste sábado (17), no bairro Bonfim, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro chamado aconteceu em Consolação, também na Capital. Testemunhas disseram que um homem de 36 anos estava levando uma surra de traficantes.
A própria vítima informou aos militares que foi agredida com barras de ferro e pedaços de madeira por vários suspeitos armados. Ele não soube dizer o nome dos criminosos, mas alegou que teria sido confundido com alguém que roubou drogas de traficantes da região.
Enquanto atendiam a ocorrência, os policiais receberam mais uma denúncia, dizendo que os agressores teriam fugido para uma escadaria do Bonfim, bairro vizinho. Eles estavam até atirando para o alto, em comemoração pelo espancamento.
"De posse das informações, as equipes se dirigiram para a região. No local, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por vários indivíduos e revidaram a injusta agressão. Foram realizadas buscas, mas os indivíduos autores dos disparos não foram localizados", detalhou a PM.
Na região, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores alongados, dois carregadores normais de mesmo calibre, 36 munições calibre 9 mm, além de duas placas de colete balístico e dois radiocomunicadores. O material foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. 

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tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
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