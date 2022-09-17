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Serra

Foragido atira contra namorada achando que ela o entregou para a polícia

A vítima, de 20 anos, estava na casa de uma vizinha no Bairro das Laranjeiras quando o suspeito chegou fazendo ameaças e disparando, nesta sexta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2022 às 13:10

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 13:10

A vítima, de 20 anos, estava na casa de uma vizinha no Bairro das Laranjeiras quando o suspeito chegou fazendo ameaças e disparando, nesta sexta-feira (16)
Casa onde jovem estava escondida ficou com a marca dos tiros Crédito: Fernando Estevão
Uma estudante de Enfermagem, de 20 anos, passou por momentos de pânico na noite desta sexta-feira (16), no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Achando que tinha sido denunciado à polícia, o namorado da jovem, que é foragido da Justiça, foi atrás da mulher e atirou na direção da casa onde ela estava, fazendo ameaças.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, tudo começou no dia 3 de setembro, quando o namorado da jovem fugiu da cadeia. Ele, que foi preso por roubo e formação de quadrilha, cometeu um assalto três dias após a fuga e levou o celular para dentro de casa.
O aparelho tinha rastreador, o que levou a polícia até a residência, no dia 6 de setembro. Na ocasião, a jovem estava na casa e acabou detida por causa do celular. O homem conseguiu fugir, de acordo com o Boletim de Ocorrência.
Acontece que, por causa dessa situação, o foragido começou a achar que a namorada tinha armado para entregá-lo à polícia. Como vingança, ele apareceu na casa dela nesta sexta.

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Primeiro, o homem invadiu a casa da namorada, onde estavam seis pessoas, incluindo uma criança de 11 anos. Ele chegou gritando e fazendo ameaças de morte, mas a jovem não estava lá.
Em seguida, ele foi até uma residência vizinha, onde a estudante estava escondida. O homem fez ameaças e atirou quatro vezes na direção da porta e janelas da casa, e por pouco não atingiu ninguém.
Depois dos tiros, ele fugiu em uma bicicleta. Policiais militares fizeram buscas pela região, mas não tiveram sucesso.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como disparo de arma de fogo e não houve acionamento do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP).
"Como o crime de ameaça depende de representação criminal, a Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência para que a PC tome ciência do caso e inicie as investigações", completou a corporação.

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