Palestras do 'Somos todas' promovem fortalecimento da mulher, em Linhares

Mulher es inspiradoras palestraram no segundo encontro do 'Somos todas todo dia', em Linhares, proporcionando uma importante troca de experiências com as participantes e o fortalecimento do protagonismo feminino A iniciativa faz parte do projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, em parceria com o Sicoob e a Suzano.

“As palestrantes iam falando e parecia que eu estava na história delas, parecia que eu estava flutuando na conversa delas. Muito bom, perfeito! Foi libertador, me colocou no lugar que eu devia estar!”, disse a costureira Sayonara Lopes logo depois de participar do encontro. Ela afirmas que saiu do evento pronta para reescrever a sua própria história.

O evento aconteceu na tarde dessa quarta-feira (14), no teatro Sesi/Senai, em Linhares, no Norte do Estado, e contou com as palestras “Mãe, esposa e Diretora Executiva”, ministrada pela Paula Barcellos, CEO da Viação Águia Branca; “O papel das corporações na aceleração da Equidade de Gênero”, ministrada pela Patrícia Nunes, gerente executiva de qualidade da Suzano e Sponsor do Squad Mulher es; além do depoimento da editora do Todas Elas, Joyce Meriguetti, que contou um pouco de como surgiu o projeto, a história de algumas mulher es e a importância de abrir espaços como este. "Faz com que a gente se conecte e se inspire em outras mulher es”, disse Joyce.

Palestras do “Somos todas” fazem parte do projeto Todas Elas, da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Paula Barcellos, que é CEO da Águia Branca, tem dois filhos e uma filhota pet chamada Luna. Ela compartilhou na palestra um pouco de sua história como mãe, esposa e profissional, e sobre a importância de manter o equilíbrio para lidar com os desafios diários.

"Eu costumo dizer que às vezes a mulher se perde no meio do caminho. São tantos os desafios, que ela se perde, mas se ela se mantiver focada, ouvir a estratégia de outra profissional que já conseguiu vencer aquela dificuldade pode inspirar e pode abreviar caminhos para que ela também alcance o crescimento na profissão que ela escolher" Paula Barcellos - CEO da Águia Branca

Patricia Nunes, que é gerente de qualidade da Suzano, além de mãe, esposa, filha e amiga, também inspirou a todos contando um pouco de sua trajetória na área industrial — que é majoritariamente composta por homens —, como lidou com tudo desde o início e também sobre o papel das corporações na aceleração da equidade de gênero.

Evento do projeto Todas Elas, em Linhares

“Esse é um momento relevante, eu sempre falo que diversidade, equidade e inclusão são temas que a gente precisa falar muito, debater muito, fazer muita troca.

"A experiência de cada um e cada uma contribui para o fortalecimento da outra. Esse é o primeiro grande motivador de um encontro como esse, ter uma rede de fortalecimento e apoio" Patricia Nunes - Gerente de qualidade da Suzano

Assim como Paula e Patrícia, a Michelle Sabaini, diretora do Sicoob, também concorda que a mulher pode realizar todos os seus objetivos, "é possível realizar os sonhos com muito trabalho, com muita dedicação, muito estudo”, disse.

O projeto leva uma série de palestras para inspirar mulher es sobre a importância de seu espaço na sociedade e mercado de trabalho e também sobre o combate à violência contra a mulher . No Espírito Santo, de janeiro a julho deste ano foram registrados 18 feminicídios, no mesmo período do ano passado foram 24.

Este foi o segundo evento da programação que terá três palestras e uma atividade ao ar livre ainda este ano.