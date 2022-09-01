Empreendedoras mostram relação de negócios de sucesso e necessidade

Palestras "Comunicação e empreendedorismo periférico" no primeiro dia d Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o tema “Comunicação e Empreendedorismo Periférico”, o bate-papo foi iniciada pela editora chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva, que destacou a trajetória do Todas Elas, desde o seu lançamento, em 2020.

"Estamos na quarta fase do Todas Elas. Nesses dois anos, já falamos sobre mulheres inspiradoras, violência, educação e, agora, chegou a vez de falar sobre empreendedorismo. É uma forma de estimular e valorizar as mulheres que, muitas vezes, empreendem por causa da necessidade e conseguem se destacar em seus negócios, mesmo diante de dificuldades." Elaine Silva - Editora chefe de A Gazeta e CBN

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN, falou sobre o projeto Todas Elas. Crédito: Carlos Alberto Silva

Mediado pela empreendedora Manuela Amaral, a discussão contou também com a participação da jornalista Késia Moura, da trancista Mayara Queiroz, da gestora de projetos do Semente Negócios Josy Santos, e da Gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Jennifer Coronel.

Durante o bate-papo, que foi transmitido on-line no site A Gazeta e contou também com tradução em libras para o público virtual, as participantes contaram as suas histórias de empreendedorismo e superação, além de destacar a importância de uma rede de apoio para lidar com as adversidades do dia a dia.

Manuela Amaral, mediadora do evento, comentou que a sua história de empreendedorismo começou quando ela ainda era criança e morava no bairro Santa Martha, em Vitória, onde está localizada a região de Mangue Seco.

"Minha mãe começou a empreender na janela da nossa casa, vendendo bebidas para ajudar na nossa renda. Na periferia, o empreendedorismo faz parte da realidade, na maioria das vezes, por necessidade." Manuela Amaral - Empreendedora

Já a trancista Mayara Queiroz, que há quatro anos exerce essa profissão, contou as dificuldades que ainda enfrenta em seu ofício.

“Eu sou cabelereira? Não. Eu sou trancista. Mas quando eu vou preencher algum cadastro, essa profissão, que é uma técnica herdada dos nossos antepassados negros, não existe. Hoje tenho orgulho de ir ao shopping e ver a quantidade de meninas e mulher es trançadas, mas nem sempre foi assim.”, comentou.

A gestora de projetos do Semente Negócios, Josy Santos, destacou que a luta da mulher no empreendedorismo tem que passar por realidades ainda desconhecidas pela maioria da população e que a rede de apoio para lidar com as adversidades fará toda a diferença para o sucesso dos negócios.

“Eu sou filha de uma mulher vítima de feminicídio. Olhar para o nosso passado e conseguir forças para transformar o futuro não é fácil, mas eu me formei em Administração, sou gestora de projetos e sei que a luta da mulher nos negócios é diária. A rede de apoio é fundamental nesse processo. Mas vale lembrar que nessa rede de apoio, os dois lado são beneficiados. Uma parceria é formada, e isso é fundamental nos negócios”, ressaltou.

A jornalista Késia Moura, que também é empreendedora, ressaltou a importância da comunicação para impulsionar os negócios criados por mulher es.

“Na periferia, como foi falado, a gente percebe que a mulher se lança ao empreendedorismo por necessidade, para colocar um prato de comida na mesa, para dar uma roupa a um filho. A comunicação vai ser decisiva para impulsionar esses negócios”, salienta.

EMPRESAS NÃO ESTÃO PREPARADAS PARA FALAR DE DIVERSIDADE

No bate-papo, foi questionado sobre como é desempenhar um papel de liderança em um ambiente corporativo. Para a gerente de comunicação e relações institucionais Jennifer Coronel, da ArcelorMittal, as empresas não estão preparadas para falar sobre diversidade, seja de gênero ou de raça.

"O grande desafio é tornar isso orgânico, tornando os ambientes corporativos inclusivos. Para isso, a comunicação é fundamental. As pessoas precisam se reconhecer no outdoor da empresa, no banner das redes sociais . Sobretudo, a empresa precisa implementar metas para garantir essa inclusão." Jennifer Coronel - Gerente de Comunicação e Relações Instituicionais da ArcelorMittal

Diante dessa pergunta, a editora Elaine Silva aproveitou o momento para falar sobre o quanto o projeto Todas Elas foi importante para que ela revisitasse o seu próprio propósito de vida.

“Eu cresci na região de Caratoíra, periferia também. Minha avó era boleira, sou de uma família de mulher es fortes. Eu casei com um homem negro e tenho uma filha preta. Em 94 anos de Rede Gazeta, sou a primeira editora-chefe de redação, que é um ambiente majoritariamente feminino. Agora é hora de contar essas histórias e mostrar que outras mulher es também podem exercer cargos de lideranças, que também podem ser protagonistas de suas histórias”, disse.

APRENDIZADO E VALORIZAÇÃO DAS MULHERES

A psicóloga clínica Adriana Adão, de 39 anos, foi à palestra com o intuito de aprender sobre comunicação e empreendedorismo periférico, a fim de levar esse conhecimento para a sua vida profissional e para sua comunidade.

“Eu sou psicóloga clínica, e atendo em um espaço de Pilates junto com uma fisioterapeuta, em Jardim Tropical, na Serra. Nós precisamos empreender para ter os nossos clientes. O nosso maior público são mulher es negras. Fiquei sabendo da palestra e vim saber o que posso aplicar no meu dia a dia”, destacou.

Adriana Adão, psicólogo clínica, foi à abertura da 01° Motra CineMarias Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem também estava na palestra é a artista Ana Beatriz Marinho, de 31 anos, que vai participar da exibição de curtas-metragens na Mostra CineMarias.

“Eu estou com o curta-metragem 'Entre', trata- se de uma ficção sobre duas mulher es que se conhecem pela janela da casa delas, mas entre elas existe o Rio Tietê. Elas vão nutrindo o desejo uma pela outra… mas o final da história o público vai precisar vir aqui assistir para saber”, disse, em tom de mistério.

Sobre a expectativa para o evento, a artista destacou que são as melhores. “Estou super feliz de estar retornando às salas de exibição, depois de um tempo dos festivais sendo realizados somente on-line. O CineMarias é uma importante janela de exibição desses curtas. É um espaço de encontro, fortalecimento de rede, conhecer outras trajetórias.

"Muitas vezes, nos festivais de cinema que a gente circula, as mulheres são minorias. E esse evento nos mostra que podemos ser protagonistas, podemos ocupar esses espaços." Ana Beatriz Marinho - Artista

A artista Ana Beatriz Marinho tem um curta-metragem que vai ser exibido na 01° Mostra do CineMarias Crédito: Carlos Alberto Silva

LANÇAMENTO DE MÚSICA PARA O TODAS ELAS

Ao final da palestra, foi lançada a música “O mundo todo é delas”, feita para projeto Todas Elas, pela Beth MC.

“Espero que vocês gostem e tenho certeza que todas as mulher es vão se sentir muito representada por essa música. Começamos a prepará-la em 2020, a letra fala sobre mulher es que têm obstáculos, mas também têm a garra do seu dia a dia”, disse a cantora.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO

13h às 15h - Workshop 1 - A evolução das personagens femininas no mundo dos jogos, com Raquel Motta (SP)

15h15 às 17h15 - Masterclass 1: A Construção da Personagem e a Ética da Representatividade, com Alice Marcone (SP)

17h30 às 17h50 - Abertura da Mostra e leitura do Manifesto CineMarias pela rapper Sthefany Oliveira

18h às 18h45 - Sessão Especial CineMarias - 8 curtas inéditos produzidos no LAB 2021 e 2022

18h45 às 19h30 - Roda de bate-papo CineMarias com as realizadoras. Mediação: Daniela Barreto Andolphi (Autora e Coletivo Nísia)

20h às 22h10 - SESSÃO 1 com exibição do longa-metragem nacional Medusa da realizadora Anita Rocha da Silveira (RJ)

SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

10h às 12h - Master Class 2 - O corpo psicofísico em cena, com a atriz Dani Ornelas (RJ) na área interna do Cine Metrópolis ( cinema)

11h às 13h - CineCafé com autoras e realizadoras capixabas e nacionais na área externa do Cine Metrópolis (paralela - tenda montada)

13h às 15h45- Sessão 4 - Exibição do longa-metragem Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos

15h50 às 16h40 - Sessão 5 - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas-Metragens

16h40 às 17h20 - Bate-papo com realizadoras da Mostra Competitiva Capixaba com mediação de Gabriela Alves (curadora da Mostra)

17h30 às 18h - MasterClass 3 - Direção de documentário, com a Homenageada Maria Augusta Ramos

19h30 às 20h20 - Premiação e homenagem Dani Ornellas e Maria Augusta Ramos

20h40 - Show Musical com Preta Roots (ES)

21h40 - Show Musical com Morenna (ES)

22h40 - Show Musical com Assucena (BA)

SÁBADO, 3 DE SETEMBRO