Todas Elas abre programação do CineMarias com palestra sobre empreendedorismo; reveja a live

Protagonismo feminino, shows nacionais, workshops, reflexões sobre os espaços ocupados pela mulher na sociedade e, sobretudo, a exibição de curtas-metragens com narrativas dirigidas, roteirizadas e produzidas por mulheres. Essa é a proposta da 1° Mostra CineMarias, que começa nesta quinta-feira (1°) e segue até o próximo sábado (3). O evento é gratuito e vai ser realizado no Cine-Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Serão exibidos 12 curtas-metragens brasileiros que irão compor as duas mostras competitivas, nacional e capixaba. Também são aguardados os shows da cantora Assucena e das atrações capixabas Preta Roots e Morenna. Os dias e inscrições para os workshops e masterclasses estão disponíveis no site do CineMarias . As inscrições podem ser feitas até a data de realização das atividades ou enquanto tiverem vagas disponíveis.

Nos dois primeiros dias do evento, duas atividades paralelas serão realizadas para atender a comunidade ao redor. Na quinta-feira (1°) o ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha estará no estacionamento da Ufes, das 13h às 18h, com uma equipe do Tribunal de Justiça e da OAB que irá oferecer suporte educativo, preventivo e jurídico a respeito do tema e da Lei Maria da Penha.

Já na sexta-feira (2), das 10h às 18h, também no estacionamento do teatro da Ufes, vai ser realizado um plantão de atendimento para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar pelo Juizado Itinerante. Na ocasião, estarão presentes a Coordenadora de Violência Doméstica e Juíza do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Hermínia Azoury, e as advogadas da OAB-ES.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CINEMARIAS

QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO

10h às 12h - Todas Elas Apresenta: Comunicação e Empreendedorismo Periférico, com Elaine Silva (Editora Chefe Jornal A Gazeta e CBN), Josy Santos (Semente Negócios), Mayara (Raiz Mística), Késia Moura (Empreendedora na Sankofa Comunica). Mediação Manuela Amaral

13h às 15h - Workshop 1 - A evolução das personagens femininas no mundo dos jogos, com Raquel Motta (SP)

15h15 às 17h15 - Masterclass 1: A Construção da Personagem e a Ética da Representatividade, com Alice Marcone (SP)

17h30 às 17h50 - Abertura da Mostra e leitura do Manifesto CineMarias pela rapper Sthefany Oliveira

18h às 18h45 - Sessão Especial CineMarias - 8 curtas inéditos produzidos no LAB 2021 e 2022

18h45 às 19h30 - Roda de bate-papo CineMarias com as realizadoras. Mediação: Daniela Barreto Andolphi (Autora e Coletivo Nísia)

20h às 22h10 - SESSÃO 1 com exibição do longa-metragem nacional Medusa da realizadora Anita Rocha da Silveira (RJ)

SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

10h às 12h - Master Class 2 - O corpo psicofísico em cena, com a atriz Dani Ornelas (RJ) na área interna do Cine Metrópolis ( cinema)

11h às 13h - CineCafé com autoras e realizadoras capixabas e nacionais na área externa do Cine Metrópolis (paralela - tenda montada)

13h às 15h45- Sessão 4 - Exibição do longa-metragem Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos

15h50 às 16h40 - Sessão 5 - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas-Metragens

16h40 às 17h20 - Bate-papo com realizadoras da Mostra Competitiva Capixaba com mediação de Gabriela Alves (curadora da Mostra)

17h30 às 18h - MasterClass 3 - Direção de documentário, com a Homenageada Maria Augusta Ramos

19h30 às 20h20 - Premiação e homenagem Dani Ornellas e Maria Augusta Ramos

20h40 - Show Musical com Preta Roots (ES)

21h40 - Show Musical com Morenna (ES)

22h40 - Show Musical com Assucena (BA)

SÁBADO, 3 DE SETEMBRO

10h às 12h - Master Class 2 - O corpo psicofísico em cena, com a atriz Dani Ornelas (RJ) na área interna do Cine Metrópolis ( cinema)

11h às 13h - CineCafé com autoras e realizadoras capixabas e nacionais na área externa do Cine Metrópolis (paralela - tenda montada)

13h às 15h45- Sessão 4 - Exibição do longa-metragem Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos

15h50 às 16h40 - Sessão 5 - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas-Metragens

16h40 às 17h20 - Bate-papo com realizadoras da Mostra Competitiva Capixaba com mediação de Gabriela Alves (curadora da Mostra)

17h30 às 18h - MasterClass 3 - Direção de documentário, com a Homenageada Maria Augusta Ramos

19h30 às 20h20 - Premiação e homenagem Dani Ornellas e Maria Augusta Ramos

20h40 - Show Musical com Preta Roots (ES)

21h40 - Show Musical com Morenna (ES)

22h40 - Show Musical com Assucena (BA)

A diretora de programação da Mostra e idealizadora do CineMarias, Luana Laux, destaca que é a primeira vez que o Espírito Santo vai ser espaço de um evento desse porte, direcionado ao público feminino.

"Vamos falar de cinemas, exibir produções audiovisuais dirigidas, roteirizadas e produzidas a partir de narrativas femininas. Isso chama atenção para duas coisas, a representatividade da mulher e para o combate da violência, porque deixamos de ser subordinadas, mas também nos tornarmos protagonistas", pontua Laux. " Luana Luax - Diretora de programação da Mostra e idealizadora do CineMarias

O tema da Mostra é "Corpo é Território", e propõe uma reflexão sobre quais lugares os corpos de identidades femininas ocupam em nossa sociedade.

No dia 2 de setembro, o CineMarias traz uma palestra com da ONU Mulher es, que apresenta a pesquisa Todxs, realizada pela Aliança Sem Esteriótipos, uma plataforma de ideias e ações que visa a erradicar estereótipos de gênero em conteúdos publicitários.

A programação diversificada conta ainda com temas de discussão que vão desde a evolução das personagens femininas no mundo dos jogos, até o papel da distribuição na visibilidade do cinema feminino. Tudo isso está previsto nos workshops e masterclasses gratuitos de criação.

A atriz Dani Ornelas e a diretora e documentarista Maria Augusta Ramos serão homenageadas no evento, cada uma em sua cena e perspectiva de atuação.

MOSTRAS AUDIVISUAIS

Para a Mostra Nacional, foram selecionados seis (6) curtas-metragens nos gêneros ficção, documentário e híbrido originários dos estados de São Paulo, Bahia, Ceará e Pará.

Já a Mostra Capixaba, exclusiva para produções regionais do Espírito Santo, a outra meia dúzia selecionada está obras distribuídas em documentário, videodança e animação. Em ambas as categorias, as realizadoras concorrerão ao troféu CineMarias de Melhor Filme e Melhor Direção, e a escolha das premiadas será feita durante o evento pelo Júri Técnico, composto por profissionais mulher es do audiovisual capixaba e nacional.

LAB Audiovisual CineMarias promove oficinas de roteiro, direção e edição para 30 mulheres da Grande Vitória Crédito: Zanete Dadalto / Arco

Durante o evento, também será realizada a Sessão Especial CineMarias com exibição de oito (8) filmes-poesia produzidos a partir do LAB Audiovisual de 2021 e 2022, um laboratório imersivo de capacitação da área voltado para jovens mulher es, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória e interessadas em aprender cinema e vivenciar um set de filmagem pela primeira vez.