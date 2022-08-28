"Não dá mais para ser neutro. A marca que não se posiciona está fadada a desaparecer"

Esse é um movimento que acontece não só no Brasil, mas na América Latina, nos Estados Unidos, em todo o mundo. Aqui, podemos destacar a campanha do Dia dos Pais do Boticário, em 2018. A marca foi a primeira a mostrar uma família toda negra em um comercial. Naquele ano, essa publicidade bateu recorde de engajamento, comentários e likes. Em meio a isso, o Boticário também recebeu muitas críticas negativas, como, por exemplo, pessoas perguntando se a marca vendia só para negros. Mas as críticas construtivas se sobressaíram, e o Boticário teve um acréscimo no varejo de 13%. Isso é muita coisa para uma marca que tem mais de cinco mil lojas no país.