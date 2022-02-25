Publicidade: quem não apoiar a diversidade será cada vez menor

O efeito pandemia tem provocado muitas mudanças com comportamento e nos hábitos dos consumidores. Estamos experimentando modelos de abordagem publicitárias junto aos clientes e que muitas vezes os resultados não são os esperados. Fomos forçados, de um momento para outro, a nos distanciar das pessoas e muitas vezes também das marcas.

Nunca, na era moderna, a tecnologia foi utilizada com tanta velocidade para aproximar os que estavam distantes e também afastar os que estavam tão perto. Fomos obrigados a nos comunicar com pessoas que estavam do outro lado do mundo e ao mesmo do outro lado da rua.

Nessa complexa engrenagem do branding, os anunciantes voltam os seus olhares para a publicidade. O digital, até então diferencial, virou obrigatório e normal. A disputa por atenção nos canais digitais aumentou muito e os resultados mostram que o digital não faz milagre e não resolve sozinho.

A publicidade está cada vez mais diversa e plural. Os formatos que muitos já preconizavam como obsoletos voltam a ser disputados. Basta observar a performance do meio televisão e das rádios. Ser diferente e se destacar dos outros ainda é o papel mais relevante da contribuição da publicidade como elo entre os consumidores e as marcas.

Ter diversidade significaria dizer que as empresas querem e desejam um novo olhar, novas vivências e consequentemente uma comunicação mais assertiva. Uma comunicação mais transparente, que lide com pessoas diferentes e que pedem para serem tratadas como tal. Como indivíduos e não como números.

Com o tempo essas diferenças foram sendo evidenciadas, mais ainda são pouco representativas na própria comunicação dos anunciantes. Uma geração pós-pandemia pode exigir das marcas novas atitudes e que essas atitudes envolvam causas verdadeiramente legítimas e que tragam um novo significado.

Com uma comunicação mais fragmentada e o aumento da dificuldade de encontrar clientes para comprarem as marcas dos anunciantes, aumenta a oportunidade de utilização de modelos de abordagem de comunicação. Como falar com diferentes consumidores se não convivermos com realidades diferentes?