Recall Week 2021

Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle

Merchanlive vai discutir a importância do rádio e do aúdio, e o processo de criação do jingle

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:32

Jéssica Roscio Costa

O locutor Bruninho, da rádio Litoral FM Crédito: Instagram/@litoralfm
Quem nunca ficou com um jingle na cabeça? Grandes marcas já utilizaram dessa peça superimportante no mercado publicitário, para levar uma ideia ou produto até o seu consumidor.
Mas afinal, o que é um jingle? Como ele é feito?
Essas e outras perguntas serão respondidas na merchanlive ‘Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle’, que vai falar sobre a importância do rádio e do áudio, e o processo de criação do jingle. A transmissão acontece hoje no Instagram da rádio Litoral e na página especial do Recall Week, a partir das 20h.
Confira aqui a programação completa do Recall Week.
A live vai abordar as curiosidades do meio, como funciona o processo de criação de um jingle para uma marca e como essas mensagens podem entrar na memória das pessoas, criando lembranças e, claro, trazendo resultado para os clientes e anunciantes que se utilizam dessa técnica.
Participam da conversa o diretor geral da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa; e o diretor geral da REC, Marcos Ribeiro. A apresentação fica por conta de Bruninho Andrade, locutor da rádio Litoral.
Além de jingle, a live também vai falar sobre uma das mídias de massa mais tradicionais e que está completando 100 anos no Brasil: o rádio.
“É uma oportunidade para a Rede Gazeta e mercado de comunicação conversarem sobre o rádio, um meio muito forte e que tem o áudio como base”, explica Fernando Lisboa.
Tema: Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle.
Data: 23/06, às 20h
OndeInstagram da rádio Litoral e página do Recall Week

