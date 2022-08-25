Projeto terá bolsa de R$ 2 mil para aceleração de projetos liderados por mulheres Crédito: Divulgação

O Laboratório de Inovação e Tecnologia Social das Pretas e a Nivea estão com 20 vagas abertas para o projeto "Cuida de quem cuida”, que tem como objetivo acelerar negócios de impacto ou impactadores liderados por mulheres pretas, indígenas, periféricas, mães solo e/ou LGBTQIAP+.

A iniciativa visa incentivar gestões voltadas para novas economias e letramentos futuros. A bolsa inicial é de R$ 800, e durante a jornada mais R$ 1.200, totalizando R$ 2 mil para cada negócio contemplado. As interessadas podem se inscrever até 31 de agosto, no site do projeto.

Segundo o Das Pretas, o programa visa energizar a conexão entre a experiência, o pertencimento, o aprendizado, a transformação e a construção de futuros possíveis e o cuidado.

Os projetos selecionados passarão por uma jornada de aceleração durante três meses, com 80 horas de carga horária total. O foco estará voltado para as temáticas de empreendedorismo, cidadania ativa, novas economias e letramentos futuros, com foco em Plano de Negócio, Marketing Digital, Branding, Design Thinking Co-Criação-Territorial, Cybercidadania, Planejamento Financeiro e Bio-Regeneração, entre outros assuntos.

As 20 oportunidades serão disponibilizadas para as interessadas dos municípios dos estados do Espírito Santo e extremo sul da Bahia, da região do Rio Doce, ao leste de Minas Gerais, além das regiões Norte e Nordeste do Estado do Rio de Janeiro.

SERVIÇO “CUIDA DE QUEM CUIDA”

Inscrições: até 31 de agosto de 2022.

Resultado: 2 de setembro de 2022.

Período da aceleração: 17 de setembro a 7 de dezembro de 2022.