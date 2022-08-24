Inscrições abertas para 755 vagas em cursos de graça do Pronatec

Candidatos precisam fazer a inscrição pela internet Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Já estão abertas as inscrições do processo seletivo para ingresso de estudantes em turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD).

A oferta é de 755 vagas, distribuídas por 11 opções de cursos. São eles: Agente de Microcrédito, Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Despachante Aduaneiro, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Secretaria Escolar, Higienista de Serviços de Saúde, Operador de Supermercados, Promotor de Vendas e Vendedor.

As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

Os interessados têm até o dia a 2 de setembro e devem ser feitas no site da Sectides , no menu Educação Profissional > Pronatec > Inscrição) ou diretamente no link

O candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail, em um único curso. Os candidatos precisam ter idade a partir de 16 anos, além de requisito mínimo de escolaridade que varia de acordo com cada curso e deve ser consultado no edital.

A classificação será realizada pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do Edital. A lista dos candidatos classificados será publicada no endereço eletrônico da secretaria (menu Educação Profissional > Pronatec > Editais Pronatec), no dia 15 de setembro de 2022.

Conforme informações do Ministério da Educação, a formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizados para preparar para a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. A iniciativa inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre oferta, abertos à comunidade, além de cursos de qualificação profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional.

SERVIÇO

Vagas: 755, distribuídas por 11 cursos

Inscrições: até o dia a 2 de setembro no até o dia a 2 de setembro no site da Sectides , no menu Educação Profissional > Pronatec > Inscrição) ou diretamente no link.

CURSOS

Agente de Microcrédito

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Assistente Administrativo

Carga horária: 160 horas

Vagas: 100

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Assistente de Contabilidade

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos

Assistente de Despachante Aduaneiro

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Assistente de Faturamento

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Assistente de Recursos Humanos

Carga horária: 160 horas

Vagas: 155

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Assistente de Secretaria Escolar

Carga horária: 180 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos

Higienista de Serviços de Saúde

Carga horária: 240 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Operador de Supermercados

Carga horária: 160 horas

Vagas: 100

Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) incompleto e idade mínima de 16 anos

Promotor de Vendas

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Vendedor

Carga horária: 160 horas

Vagas: 50

Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos