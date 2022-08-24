Senac abre 300 vagas em cursos de graça na área de TI

O setor de tecnologia da informação é o que mais cresce em número de contratações em todo o país e também o que mais sofre por falta de mão de obra qualificada. Para atender essa demanda, o Senac-Es está com 300 vagas em curso de qualificação de graça na área de TI, por meio Programa Senac de Gratuidade (PSG).
São 13 opções de formação, que têm carga horária que varia de 15 a 1.000 horas. As oportunidades são para Programador de Sistemas, Programador Web, Administrador de Redes, Arquitetura de Sistemas Cloud Computing, Proteção de Dados em Segurança de Redes de Computadores, Business Inteligence com Excel, Gestão de Banco de Dados e SQL, Lei Geral de Proteção de Dados, HTMLe CSS - Criação de websites, Lógica de Programação, Programação Web com PHP, Técnico em informática para Internet.
As matrículas devem ser feitas na secretaria do Senac Vitória, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, em Bento Ferreira. Os candidatos precisam levar o RG, CPF e os documentos que comprovem o pré-requisito, como o perfil socioeconômico descrito no edital PSG 06. O período de atendimento de cada um dos cursos está descrito no documento.
A estimativa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação (TI) e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) é de que as empresas de tecnologia demandem 797 mil talentos até 2025. Porém, o número de formandos está bem abaixo do necessário. Só para se ter uma ideia, o déficit anual é de 106 mil profissionais.
A entidade informa ainda que o setor de TI tem potencial para criar 530 mil vagas de emprego no Brasil até 2025. A inovação tecnológica permeia todos os processos da indústria, comércio, serviços, promovendo novos hábitos e formas de consumo e produção de bens e serviços. Também alcançam as relações interpessoais, por meio da criação de aplicativos que alteram o modo de comunicação entre as pessoas, através de dispositivos como os smartphones.
SERVIÇO
- Vagas: 300
- Cursos:
- Programador de Sistemas
- Programador Web
- Administrador de Redes
- Arquitetura de Sistemas Cloud Computing
- Proteção de Dados em Segurança de Redes de Computadores
- Business Inteligence com Excel
- Gestão de Banco de Dados e SQL
- Lei Geral de Proteção de Dados
- HTMLe CSS - Criação de websites
- Lógica de Programação
- Programação Web com PHP
- Técnico em informática para Internet.
- Matrículas: na secretaria do Senac Vitória, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, em Bento Ferreira.
- Data: o período de matrícula de cada curso deve ser conferido no edital.
- Documentos: RG, CPF e os documentos que comprovem o pré-requisito, como o perfil socioeconômico descrito no edital PSG 06.
Senac abre 300 vagas em cursos de graça na área de TI