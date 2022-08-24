Senac abre 300 vagas em cursos de graça na área de TI

São 13 opções de formação, que têm carga horária que varia de 15 a 1.000 horas. As oportunidades são para Programador de Sistemas, Programador Web, Administrador de Redes, Arquitetura de Sistemas Cloud Computing, Proteção de Dados em Segurança de Redes de Computadores, Business Inteligence com Excel, Gestão de Banco de Dados e SQL, Lei Geral de Proteção de Dados, HTMLe CSS - Criação de websites, Lógica de Programação, Programação Web com PHP, Técnico em informática para Internet.

A entidade informa ainda que o setor de TI tem potencial para criar 530 mil vagas de emprego no Brasil até 2025. A inovação tecnológica permeia todos os processos da indústria, comércio, serviços, promovendo novos hábitos e formas de consumo e produção de bens e serviços. Também alcançam as relações interpessoais, por meio da criação de aplicativos que alteram o modo de comunicação entre as pessoas, através de dispositivos como os smartphones.