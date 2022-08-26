Todas Elas traz palestra sobre empreendedorismo periférico no CineMarias

Elaine Silva é editora-chefe da redação A Gazeta/CBN Crédito: Foto: Vitor Jubini / Arte: Geraldo Neto

Entre os dias 1° e 3 de setembro, o Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), vai se tornar espaço de empoderamento feminino e reflexões. Trata-se da 1ª Mostra CineMarias , que vai exibir 12 curtas-metragens brasileiros que irão compor as duas mostras competitivas, nacional e capixaba. O evento é gratuito.

A Gazeta, vai abrir o evento com a palestra "Comunicação e Empreendedorismo Periférico”, apresentada pela editora chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva. Na quinta-feira (1º), a partir das 10h, o Projeto Todas Elas , de, vai abrir o evento com a palestra "Comunicação e Empreendedorismo Periférico”, apresentada pela editora chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva.

Na palestra, segundo a editora, vai ser abordado a transformação social por meio do empreendedorismo a fim de discutir os avanços e desafios que as mulheres enfrentam em seus negócios.

"O projeto Todas Elas entrou em sua quarta fase, desta vez com o tema empreendedorismo. Já discutimos violência, mostramos casos de mulheres inspiradoras, falamos sobre a importância da educação e agora chegou a hora de trazer a força do empreendedorismo para o centro da discussão da valorização feminina", explica Elaine.

A editora acrescenta ainda que, além de histórias inspiradoras de mulheres que transformaram a sua vida por meio do empreendedorismo, também haverá uma surpresa positiva para todos que participarem do evento, seja de forma presencial ou acompanhando a transmissão on-line pelo site A Gazeta.

"Vamos contar um pouco da história do projeto e de como mulheres incríveis, de periferia, enfrentaram todas as dificuldades e tiveram coragem de mudar seus destinos empreendendo." Elaine Silva - Editora chefe de A Gazeta e CBN

"Será um momento único e teremos uma surpresa para quem assistir presencialmente ou virtualmente nossa palestra. Convido a todos para acompanharem!", finaliza Elaine Silva.

PARCERIA QUE FORTALECE A LUTA FEMININA

Neste ano, o tema do CineMarias é "Corpo é Território" , no qual propõe uma reflexão sobre quais lugares os corpos de identidades femininas ocupam em nossa sociedade.

A diretora de programação da Mostra e idealizadora do CineMarias, Luana Laux, destaca que fé a primeira vez que o Espírito Santo vai ser espaço de um evento desse porte, direcionado ao público feminino.

"Vamos falar de cinemas, exibir produções audiovisuais dirigidas, roteirizadas e produzidas a partir de narrativas femininas. Isso chama atenção para duas coisas, a representatividade da mulher e para o combate da violência, porque deixamos de ser subordinadas, mas também nos tornarmos protagonistas", pontua Laux.

Sobre a parceria com o Todas Elas, a idealizadora do evento destaca a importância de um veículo de comunicação estar engajado com as lutas femininas.

"Todas Elas é um projeto lindo do maior veículo de comunicação do Espírito Santo. Nosso estado está em 6º no ranking do país em números de feminicídio, o que mostra a importância das instituições apoiarem o empoderamento feminino de todas as formas", afirma Luana Laux.

"Essa parceria mostra que temos propósitos bem parecidos. Se por um lado o Todas Elas vai contar histórias de empreendedorismo, por outro, nós vamos dizer às mulheres que elas podem ser diretoras de cinema, roteiristas e ocupar espaços de protagonismo no audiovisual" Luana Laux - Diretora de programação da Mostra e idealizadora do CineMarias

PROGRAMAÇÃO DO CINEMARIAS

O CineMarias conta com uma programação diversificada com workshops, shows e mostra de filmes nacionais.

No primeiro dia, às 10h, o Todas Elas da A Gazeta abre a programação com um bate-papo especial sobre Comunicação e Empreendedorismo Periférico para jovens e adultos. Às 17h30 terá a leitura do Manifesto CineMarias, que declara as intenções públicas da Mostra e o tema da edição "Corpo é Território", propondo uma reflexão sobre quais lugares os corpos de identidades femininas ocupam em nossa sociedade.

Duas atividades paralelas serão realizadas para atender a comunidade ao redor. Na quinta-feira (1°) o ônibus rosa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha estará no estacionamento da Ufes, das 13h às 18h, com uma equipe do Tribunal de Justiça e da OAB que irá oferecer suporte educativo, preventivo e jurídico a respeito do tema e da Lei Maria da Penha.

Já na sexta-feira (2), das 10h às 18h, também no estacionamento do teatro da Ufes, vai ser realizado um plantão de atendimento para atender mulher es vítimas de violência doméstica e familiar pelo Juizado Itinerante. Na ocasião, estarão presentes a Coordenadora de Violência Doméstica e Juíza do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), Hermínia Azoury, e as advogadas da OAB-ES.

Além disso, no dia 2 de setembro, uma palestra da ONU Mulheres apresenta a pesquisa Todxs, realizada pela Aliança Sem Esteriótipos, uma plataforma de ideias e ações que visa a erradicar estereótipos de gênero em conteúdos publicitários.

A programação diversificada conta com temas de discussão que vão desde a evolução das personagens femininas no mundo dos jogos, até o papel da distribuição na visibilidade do cinema feminino. Tudo isso está previsto nos workshops e masterclasses gratuitos de criação. Inscrições em cinemarias.com.br até a data de realização das atividades enquanto tiverem vagas disponíveis.

QUINTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO

10h às 12h - Todas Elas Apresenta: Comunicação e Empreendedorismo Periférico, com Elaine Silva (Editora Chefe Jornal A Gazeta e CBN), Josy Santos (Semente Negócios), Mayara (Raiz Mística), Késia Moura (Empreendedora na Sankofa Comunica). Mediação Manuela Amaral

13h às 15h - Workshop 1 - A evolução das personagens femininas no mundo dos jogos, com Raquel Motta (SP)



15h15 às 17h15 - Masterclass 1: A Construção da Personagem e a Ética da Representatividade, com Alice Marcone (SP)



17h30 às 17h50 - Abertura da Mostra e leitura do Manifesto CineMarias pela rapper Sthefany Oliveira



18h às 18h45 - Sessão Especial CineMarias - 8 curtas inéditos produzidos no LAB 2021 e 2022



18h45 às 19h30 - Roda de bate-papo CineMarias com as realizadoras. Mediação: Daniela Barreto Andolphi (Autora e Coletivo Nísia)



20h às 22h10 - SESSÃO 1 com exibição do longa-metragem nacional Medusa da realizadora Anita Rocha da Silveira (RJ)



SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

8h00 - Credenciamento



9h às 11h - Palestra ONU Mulheres: aliança sem estereótipos para a publicidade e o audiovisual



13h às 15h - Workshop 2 - O Começo do filme - o projeto como peça-chave na realização de uma obra audiovisual, com Vânia Lima (BA)



15h às 18h - Workshop 3 - O papel da distribuição na visibilidade do cinema feminino, com Bárbara Sturm (SP)



18h10 às 20h10 - SESSÃO 2 - Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens



20h10 às 20h50 - Bate-papo com realizadoras da Mostra Competitiva Nacional. Mediação: Gabriela Alves (curadora da Mostra)



21h às 21h50 - SESSÃO 3 - Exibição do média-metragem capixaba “Ecos da Terra”, de Ursula Dart com a presença da diretora



SÁBADO, 3 DE SETEMBRO

10h às 12h - Master Class 2 - O corpo psicofísico em cena, com a atriz Dani Ornelas (RJ) na área interna do Cine Metrópolis ( cinema)

11h às 13h - CineCafé com autoras e realizadoras capixabas e nacionais na área externa do Cine Metrópolis (paralela - tenda montada)

13h às 15h45- Sessão 4 - Exibição do longa-metragem Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos

15h50 às 16h40 - Sessão 5 - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas-Metragens



16h40 às 17h20 - Bate-papo com realizadoras da Mostra Competitiva Capixaba com mediação de Gabriela Alves (curadora da Mostra)



17h30 às 18h - MasterClass 3 - Direção de documentário, com a Homenageada Maria Augusta Ramos



19h30 às 20h20 - Premiação e homenagem Dani Ornellas e Maria Augusta Ramos



20h40 - Show Musical com Preta Roots (ES)



21h40 - Show Musical com Morenna (ES)

22h40 - Show Musical com Assucena (BA)



PROJETO TODAS ELAS