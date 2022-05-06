Projeto Todas Elas e reportagem de A Gazeta vencem o Prêmio Mulher

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta, no momento da premiação: inspiração Crédito: Divulgação

A Gazeta em 2019, é vencedor na categoria empresa privada da segunda edição do Prêmio Mulher, promovido pela Estúdio Gazeta, também conquistou o primeiro lugar, na categoria imprensa. O evento de premiação foi realizado na noite desta quinta-feira (5) e contemplou mulheres em diversas áreas, que propiciam transformações sociais, econômicas ou ambientais. projeto Todas Elas , iniciado porem 2019, é vencedor na categoria empresa privada da segunda edição do, promovido pela ArcelorMittal . E a jornalista Karine Nobre, do, também conquistou o primeiro lugar, na categoria imprensa. O evento de premiação foi realizado na noite desta quinta-feira (5) e contemplou mulheres em diversas áreas, que propiciam transformações sociais, econômicas ou ambientais.

O prêmio voltado à empresa foi entregue a Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e representante do Todas Elas. Bastante entusiasmada, ela ressaltou que o projeto, embora trate de temas sensíveis relacionados à violência contra a mulher, não aborda só notícias ruins.

"Fala também de mulheres que deram a volta por cima. Que, apesar de terem todos os dentes da boca quebrados, reconstruíram suas vidas, mudaram e hoje estão inspirando outras mulheres" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta

Já Karine foi escolhida pelo trabalho com uma reportagem que mostrou como mulheres têm conquistado espaço na indústria automotiva , predominantemente masculina. Segundo ela, na ocasião de sua indicação como finalista do prêmio, a inspiração para a pauta foi a proximidade com o Dia Internacional da Mulher e o fato de a indústria automotiva ser vista como um território dos homens.

No total, foram selecionadas 37 finalistas entre 297 inscritas. A proposta da ArcelorMittal era identificar e reconhecer mulheres à frente de negócios, ações ou projetos implantados pioneiramente no Espírito Santo e em Santa Catarina há até cinco anos.

CONFIRA TODAS AS VENCEDORAS:

Categoria Acadêmica

Simone Gomes de Almeida Cezar (ES)

Categoria Empregada ArcelorMittal Aços Planos

Danielle Duarte Bernardi (ES)

Mylena Inaie Correia (SC)

Categoria Empresa Privada

Elaine Silva (ES)

Julyana Covre (ES)

Elisangela da Nhaia (SC)

Letícia Gamba Moura Radowitz (SC)

Categoria Imprensa

Karine Nobre Bragio (ES)

Joana Caldas (SC)

Categoria Setor Público

Regiane Kieper do Nascimento (ES)

Janaína Pereira dos Santos (SC)

Categoria Terceiro Setor

Isabel Cristina Vieira da Silva Berlinck (ES)

Jacqueline Elise Koch (SC)

De acordo com informações da ArcelorMittal, a escolha das vencedoras considerou atributos como criatividade do projeto, sua sustentabilidade, impacto, qualidade e clareza do material apresentado e potencial de transformação.

Karine Nobre ficou em primeiro lugar na categoria imprensa por matéria sobre a participação feminina na indústria automotiva Crédito: Divulgação

TODAS ELAS

O projeto Todas Elas nasceu em 2019, na redação de A Gazeta, após a equipe de jornalistas notarem a necessidade de tratar os casos de violência contra a mulher como um problema específico, que necessita ser discutido com profundidade e envolvendo um maior número de pessoas na conscientização.

O objetivo é inspirar e gerar empatia nos capixabas, oferecer informações que auxiliem na educação de toda a sociedade, além de ajudar a denunciar a violência contra a mulher, questionar desigualdades e encorajar mulheres na luta pelos seus direitos.