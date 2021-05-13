Todas Elas: aula dá dicas para empreendedoras descobrirem seu estilo

Ensinar as mulheres empreendedoras a terem uma imagem mais autoconfiante para se comunicar de forma mais assertiva com o mundo. Este é o objetivo da última aula do ciclo de palestras oferecido pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher. O encontro virtual é nesta quinta-feira (13) e tem transmissão pelo site do Todas Elas, de A Gazeta.
A palestra “Consultoria de imagem” encerra a série de quatro encontros promovidos nesta semana destinados às mães que têm o próprio negócio e fazem vendas pela internet. Reveja abaixo:
A aula desta quinta visa a melhorar a autoestima e construir uma imagem de sucesso para esses mulheres.
O evento tem como palestrantes as consultoras de imagem Mônica Paes e Marina Duarte. A transmissão será ao vivo pelo canal do Ifes - Campus Vila Velha e no site do Todas Elas.
AULA DESTA QUINTA 13/05
- Consultoria de imagem
- Objetivo: ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
- Facilitadoras: Mônica Paes e Marina Duarte
- Carga horária: 1,5h