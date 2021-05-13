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Consultoria de imagem

Todas Elas: aula dá dicas para empreendedoras descobrirem seu estilo

Encontro virtual tem como palestrantes as consultoras de imagem Mônica Paes e Marina Duarte. Reveja a aula

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:12
Consultoria de imagem / self
Aula ensina empreendedoras a ter mais autoconfiança Crédito: Pixabay
Ensinar as mulheres empreendedoras a terem uma imagem mais autoconfiante para se comunicar de forma mais assertiva com o mundo. Este é o objetivo da última aula do ciclo de palestras oferecido pelo Núcleo Incubador do Ifes de Vila Velha em parceria com o Programa Agenda Mulher. O encontro virtual é nesta quinta-feira (13) e tem transmissão pelo site do Todas Elas, de A Gazeta.
A palestra “Consultoria de imagem” encerra a série de quatro encontros promovidos nesta semana destinados às mães que têm o próprio negócio e fazem vendas pela internet. Reveja abaixo:
A aula desta quinta visa a melhorar a autoestima e construir uma imagem de sucesso para esses mulheres.
O evento tem como palestrantes as consultoras de imagem Mônica Paes e Marina Duarte. A transmissão será ao vivo pelo canal do Ifes - Campus Vila Velha e no site do Todas Elas

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AULA DESTA QUINTA 13/05

  • Consultoria de imagem
  • Objetivo: ajudar a descobrir seu estilo e o que te valoriza.
  • Facilitadoras: Mônica Paes e Marina Duarte
  • Carga horária: 1,5h

REVEJA AS OUTRAS AULAS DO CICLO

#1 - Reveja a aula com dicas de empreendedorismo transmitida pelo "Todas Elas"

#2 - Todas Elas: reveja a aula com dicas de organização para mães empreendedoras

#3 - Todas Elas: reveja a aula que ensina como tirar foto de produtos para vender mais

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