Gerente do tráfico é preso em barbearia na Praia do Canto, em Vitória

Taysmario Peixoto Pereira, o "Braza", gerente do Morro da Garrafa preso em barbearia da Praia do Canto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O gerente de um dos pontos do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória , foi preso enquanto cortava o cabelo em uma barbearia da Praia do Canto , bairro nobre da Capital, na manhã desta sexta-feira (16).

Conhecido como “Braza”, Taysmario Peixoto Pereira, de 28 anos, era um dos alvos da Operação Sicário III , da Polícia Civil , e tinha dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico de drogas e outro por homicídio.

A detenção aconteceu depois que o setor de inteligência da PC recebeu informações de que o alvo estava no estabelecimento. Policiais montaram uma campana perto da barbearia e viram o homem no local. Quando os agentes entraram na barbearia, Taysmario saiu correndo para o primeiro andar do imóvel, mas foi alcançado.

Durante vistoria no local, os policiais encontraram o celular e as chaves do veículo utilizado pelo suspeito. Dentro do automóvel havia uma porção de haxixe.

Após a ação, Taysmario foi conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória, onde os procedimentos de praxe foram aplicados.

SEGUNDO GERENTE PRESO PASSEANDO PELA CAPITAL