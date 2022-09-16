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Gerente do tráfico é preso em barbearia na Praia do Canto, em Vitória

Polícia Civil ficou sabendo que Taysmario Peixoto Pereira estava cortando o cabelo nesta sexta-feira (16); ele comandava tráfico no Morro da Garrafa
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 set 2022 às 17:39

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 17:39

A Polícia Civil ficou sabendo que Taysmario Peixoto Pereira estava cortando o cabelo em Vitória, nesta sexta-feira (16), e montou uma campana para capturar o suspeito
Taysmario Peixoto Pereira, o "Braza", gerente do Morro da Garrafa preso em barbearia da Praia do Canto Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O gerente de um dos pontos do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória, foi preso enquanto cortava o cabelo em uma barbearia da Praia do Canto, bairro nobre da Capital, na manhã desta sexta-feira (16).
Conhecido como “Braza”, Taysmario Peixoto Pereira, de 28 anos, era um dos alvos da Operação Sicário III, da Polícia Civil, e tinha dois mandados de prisão em aberto: um por tráfico de drogas e outro por homicídio.
A detenção aconteceu depois que o setor de inteligência da PC recebeu informações de que o alvo estava no estabelecimento. Policiais montaram uma campana perto da barbearia e viram o homem no local. Quando os agentes entraram na barbearia, Taysmario saiu correndo para o primeiro andar do imóvel, mas foi alcançado.
Durante vistoria no local, os policiais encontraram o celular e as chaves do veículo utilizado pelo suspeito. Dentro do automóvel havia uma porção de haxixe.
Após a ação, Taysmario foi conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória, onde os procedimentos de praxe foram aplicados.

SEGUNDO GERENTE PRESO PASSEANDO PELA CAPITAL

Outro gerente do tráfico de drogas foi capturado nesta semana enquanto estava em um estabelecimento de Vitória: Matheus Pereira Costa, de 24 anos, foi reconhecido por um policial civil de folga, enquanto estava em uma churrascaria de Jardim Camburi, na última quarta-feira (14), e acabou preso. Na ocasião, ele estava assistindo ao jogo do Flamengo.
Segundo as investigações, Matheus, conhecido como "Kinder", atuou como contador do tráfico de drogas do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção com sede no Bairro da Penha. Atualmente, ele ocupava a função de confiança da facção, servindo como uma espécie de gerente estratégico. Ele também era alvo da Operação Sicário.

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