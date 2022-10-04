Homem tenta roubar moto, é perseguido e sofre acidente em Sooretama

Um homem de 27 anos foi preso após tentar roubar uma moto na noite desta segunda-feira (3), na localidade de Juerana, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ao ser acionada, a Polícia Militar começou uma perseguição na BR-101 pelo homem. O suspeito, identificado como Lucas dos Santos Almeida, estava em alta velocidade, perdeu o controle da moto ao passar por um quebra-molas, e caiu com o veículo. Ele foi preso e precisou ser encaminhado para o hospital devido aos ferimentos do acidente.
Segundo a PM, a equipe fez um cerco às margens da BR 101, mas o suspeito conseguiu furar o bloqueio, o que deu início a perseguição. Enquanto pilotava a moto, o homem sacou um revólver, e os militares atiraram contra ele. Os disparos não o acertaram, mas o Lucas perdeu o controle da direção.
Mesmo ferido, o suspeito ainda tentou fugir correndo, porém acabou detido pelos policiais. Além de recuperar a moto roubada, com o homem foram apreendidos: um revólver calibre 32, seis munições, 32 unidades de substância análoga a crack, quatro buchas de maconha, um celular e dinheiro.
Após o socorro, ele foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhado ao sistema prisional.