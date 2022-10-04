PM aborda táxi, flagra drogas e prende dupla em Santa Teresa

Material apreendido dentro do veículo abordado em Santa Teresa, Região Serrana Crédito: Polícia Militar

Três pessoas foram detidas com drogas e munições, na noite desta terça-feira (3), na zona rural de Santa Teresa, após abordagem da Polícia Militar a um táxi e um veículo Palio, que transitavam em horário avançado em uma estrada erma. Os veículos foram guinchados para o pátio credenciado do município de Itarana. Todos os conduzidos e objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial de Aracruz.

No momento do acompanhamento ao táxi suspeito, a equipe policial avistou objetos sendo arremessados de dentro do veículo. Na busca dentro do veículo foi encontrada uma bolsa com munições e entorpecentes. Nas proximidades foram encontrados o restante dos ilícitos.

Outro veículo, um Palio, estava próximo ao local da abordagem ao táxi e também foi revistado. Dentro dele os policiais encontraram outros ilícitos.

Em toda ação policial foram apreendidos 84 pedras de crack pequena, uma pedra grande de crack, 96 papelotes de cocaína, um papelote grande de cocaína, 56 buchas de maconha, três celulares, diversos materiais para embalar entorpecentes, um relógio, 32 munições intactas calibre .40, 61 munições intactas calibre 9mm, 36 munições intactas calibre .380, um carregador cilíndrico para pistola Cal. 9mm com capacidade para 50 munições, três carteiras e R$ 72,70.

Os veículos foram guinchados para o pátio credenciado do município de Itarana. Todos os conduzidos e objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial de Aracruz.