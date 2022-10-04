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Região Serrana

PM aborda táxi, flagra drogas e prende dupla em Santa Teresa

Apreensão ocorreu na noite desta terça-feira (3) em uma estrada do interior do município. Três homens foram conduzidos à delegacia, sendo que dois acabaram presos

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2022 às 13:34
Material apreendido dentro do veículo abordado em Santa Teresa, Região Serrana  Crédito: Polícia Militar 
Três pessoas foram detidas com drogas e munições, na noite desta terça-feira (3), na zona rural de Santa Teresa, após abordagem da Polícia Militar a um táxi e um veículo Palio, que transitavam em horário avançado em uma estrada erma. Os veículos foram guinchados para o pátio credenciado do município de Itarana. Todos os conduzidos e objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial de Aracruz.
No momento do acompanhamento ao táxi suspeito, a equipe policial avistou objetos sendo arremessados de dentro do veículo. Na busca dentro do veículo foi encontrada uma bolsa com munições e entorpecentes. Nas proximidades foram encontrados o restante dos ilícitos.
Outro veículo, um Palio, estava próximo ao local da abordagem ao táxi e também foi revistado. Dentro dele os policiais encontraram outros ilícitos.
Em toda ação policial foram apreendidos 84 pedras de crack pequena, uma pedra grande de crack, 96 papelotes de cocaína, um papelote grande de cocaína, 56 buchas de maconha, três celulares, diversos materiais para embalar entorpecentes, um relógio, 32 munições intactas calibre .40, 61 munições intactas calibre 9mm, 36 munições intactas calibre .380, um carregador cilíndrico para pistola Cal. 9mm com capacidade para 50 munições, três carteiras e R$ 72,70.
Os veículos foram guinchados para o pátio credenciado do município de Itarana. Todos os conduzidos e objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial de Aracruz.
Em nota, a Polícia Civil informou que três homens de 28, 33 e 36 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz, onde os indivíduos de 28 e 36 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional. Já o suspeito de 33 anos foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

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