Mulher é assaltada perto de delegacia e suspeitos são detidos em Vitória

Crime ocorreu perto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher de 30 anos foi assaltada na noite desta segunda-feira (3) no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Os suspeitos são dois adolescentes. Eles foram apreendidos pela polícia com uma arma falsa.

assalto aconteceu nas proximidades do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Os dois suspeitos abordaram a vítima com a arma falsa, levaram a bolsa dela, o celular e duas alianças de ouro.

A mulher pediu socorro aos policiais civis que estavam de plantão no DHPP. Os policiais cercaram a região e procuraram os dois suspeitos. Um dos adolescentes estava escondido em uma rua próxima à delegacia e o outro tentou correr e foi encontrado no estacionamento de um supermercado na Reta da Penha.

Os adolescentes foram apreendidos pela polícia e os pertences da vítima foram recuperados. Os dois foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).