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Com arma falsa

Mulher é assaltada perto de delegacia e suspeitos são detidos em Vitória

Adolescentes de 15 anos renderam a vítima e levaram bolsa, celular e duas alianças de ouro. Eles foram apreendidos perto da delegacia e dentro de estacionamento de supermercado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2022 às 11:16
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Crime ocorreu perto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 30 anos foi assaltada na noite desta segunda-feira (3) no bairro Barro Vermelho, em Vitória. Os suspeitos são dois adolescentes. Eles foram apreendidos pela polícia com uma arma falsa.
O assalto aconteceu nas proximidades do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Os dois suspeitos abordaram a vítima com a arma falsa, levaram a bolsa dela, o celular e duas alianças de ouro.
A mulher pediu socorro aos policiais civis que estavam de plantão no DHPP. Os policiais cercaram a região e procuraram os dois suspeitos. Um dos adolescentes estava escondido em uma rua próxima à delegacia e o outro tentou correr e foi encontrado no estacionamento de um supermercado na Reta da Penha.
Os adolescentes foram apreendidos pela polícia e os pertences da vítima foram recuperados. Os dois foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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