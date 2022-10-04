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Bairro da Penha

Mulher é achada morta, amarrada com arame e com perna quebrada em Vitória

Sergiana Carvalho foi encontrada em um beco do Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (4); segundo a polícia, ela tinha mais de 20 perfurações pelo corpo, além de marcas de tortura
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

04 out 2022 às 11:39

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:39

Corpo estava em um beco do Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (4)
Mulher estava com mãos e pescoço amarrados por arame no Bairro da Penha Crédito: Leitor | A Gazeta
Mulher é achada morta, amarrada com arame e com perna quebrada em Vitória
Uma mulher de 34 anos, identificada como Sergiana Carvalho, foi encontrada morta em um beco do Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta terça-feira (4). Ela estava com mãos e pescoço amarrados por um arame, além de uma das pernas quebradas. Segundo a polícia, o corpo da vítima estava com mais de 20 perfurações por arma de fogo.
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores ouviram os tiros pouco antes das 9h. Parentes de Sergiana disseram que a mulher era usuária de drogas, e acreditam que ela tenha sido morta por alguma dívida com o tráfico. 
A vítima deixou sete filhos: a mais velha tem 18 anos e o mais novo apenas 3 meses. Por causa dos problemas com drogas, nenhum deles morava com a mãe.
Familiares ainda disseram que, apesar de morar no Bairro da Penha, Sergiana estava proibida de subir no morro, porque estava sendo acusada de furtar na região. 
Nesta segunda-feira (3), ela chegou a prometer a parentes que iria se internar para tratar o vício. Abalados, os familiares preferiram não gravar entrevista. 
Polícia Militar informou que "foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no Bairro da Penha. Em averiguação pelo local, a guarnição encontrou uma mulher de 34 anos, vítima dos disparos e já em óbito, com mãos e pescoço amarrados por um arame. Segundo moradores, a vítima seria usuária de droga".
A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu dezenas de cápsulas pelo chão. O corpo de Sergiana foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso seguirá sob investigação. Nenhum suspeito foi preso. 

Atualização

04/10/2022 - 12:20
Após apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a matéria foi atualizada com mais dados da vítima e detalhes do crime. 

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Assassinato Bairro da Penha Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
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