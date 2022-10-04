Mulher estava com mãos e pescoço amarrados por arame no Bairro da Penha Crédito: Leitor | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Mulher é achada morta, amarrada com arame e com perna quebrada em Vitória

Uma mulher de 34 anos, identificada como Sergiana Carvalho, foi encontrada morta em um beco do Bairro da Penha , em Vitória , na manhã desta terça-feira (4). Ela estava com mãos e pescoço amarrados por um arame, além de uma das pernas quebradas. Segundo a polícia, o corpo da vítima estava com mais de 20 perfurações por arma de fogo.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, moradores ouviram os tiros pouco antes das 9h. Parentes de Sergiana disseram que a mulher era usuária de drogas, e acreditam que ela tenha sido morta por alguma dívida com o tráfico.

A vítima deixou sete filhos: a mais velha tem 18 anos e o mais novo apenas 3 meses. Por causa dos problemas com drogas, nenhum deles morava com a mãe.

Familiares ainda disseram que, apesar de morar no Bairro da Penha, Sergiana estava proibida de subir no morro, porque estava sendo acusada de furtar na região.

Nesta segunda-feira (3), ela chegou a prometer a parentes que iria se internar para tratar o vício. Abalados, os familiares preferiram não gravar entrevista.

Polícia Militar informou que "foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no Bairro da Penha. Em averiguação pelo local, a guarnição encontrou uma mulher de 34 anos, vítima dos disparos e já em óbito, com mãos e pescoço amarrados por um arame. Segundo moradores, a vítima seria usuária de droga".

A perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu dezenas de cápsulas pelo chão. O corpo de Sergiana foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso seguirá sob investigação. Nenhum suspeito foi preso.