Soldador morre eletrocutado em secador de café de sítio em Sooretama

Um soldador de 31 anos morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (4) quando estava fazendo manutenção na rede de energia no secador de café de um sítio onde ele trabalhava, na localidade de Juerana A, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Bruno Engelhardt Dias foi socorrido pelo patrão dele e levado até uma unidade da Eco101, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Familiares não quiseram gravar entrevista, mas informaram ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que Bruno trabalhava no secador de café do sítio realizando uma manutenção na rede de energia quando encostou em um fio e foi atingido por descarga elétrica. Ele foi socorrido pelo dono da propriedade para o Centro de Controle Operacional da Eco101 por volta de 16h. A empresa informou que prestou socorro médico e encaminhou o soldador para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas o homem já chegou ao local sem vida.