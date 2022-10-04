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Tragédia

Soldador morre eletrocutado em secador de café de sítio em Sooretama

Bruno Engelhardt Dias, de 31 anos, fazia manutenção de rede de energia no secador de café quando teria encostado em um fio e acabou atingido por descarga elétrica

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:31

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 out 2022 às 11:31
Vítima foi socorrida e passou por operações de reanimação antes de ter o óbito confirmado
Vítima foi socorrida e passou por operações de reanimação antes de ter o óbito confirmado Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um soldador de 31 anos morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira (4) quando estava fazendo manutenção na rede de energia no secador de café de um sítio onde ele trabalhava, na localidade de Juerana A, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Bruno Engelhardt Dias foi socorrido pelo patrão dele e levado até uma unidade da Eco101, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.
Familiares não quiseram gravar entrevista, mas informaram ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que Bruno trabalhava no secador de café do sítio realizando uma manutenção na rede de energia quando encostou em um fio e foi atingido por descarga elétrica. Ele foi socorrido pelo dono da propriedade para o Centro de Controle Operacional da Eco101 por volta de 16h. A empresa informou que prestou socorro médico e encaminhou o soldador para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas o homem já chegou ao local sem vida.
O corpo de Bruno foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, será liberado aos familiares. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama e detalhes sobre a investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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