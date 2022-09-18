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Violência no Norte

Homem é encontrado morto em estrada de Sooretama

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima tinha uma lesão na axila, porém não foi possível identificar o que causou o ferimento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 set 2022 às 11:29

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 11:29

Vítima, Marcos Antonio tinha 43 anos
A vítima Marcos Antonio tinha 43 anos Crédito: Reprodução
Homem é encontrado morto em estrada de Sooretama
Um homem de 43 anos, identificado como Marcos Antonio Alves Pereira, foi encontrado morto na manhã deste domingo (18) em uma estrada na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A vítima tinha uma lesão perto da axila direita, porém não foi possível identificar o que causou o ferimento, de acordo com informações da Polícia Militar.
Moradores da região afirmaram para os policiais que viram o corpo caído ao chão na via que dá acesso à comunidade de Chumbado, e ele já estava morto. No entanto, não possuíam informações sobre as circunstâncias da morte. 
O corpo de Marcos Antonio foi recolhido e deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser examinado e, assim, identificar o que causou a lesão. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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