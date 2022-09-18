Homem é encontrado morto em estrada de Sooretama
Um homem de 43 anos, identificado como Marcos Antonio Alves Pereira, foi encontrado morto na manhã deste domingo (18) em uma estrada na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A vítima tinha uma lesão perto da axila direita, porém não foi possível identificar o que causou o ferimento, de acordo com informações da Polícia Militar.
Moradores da região afirmaram para os policiais que viram o corpo caído ao chão na via que dá acesso à comunidade de Chumbado, e ele já estava morto. No entanto, não possuíam informações sobre as circunstâncias da morte.
O corpo de Marcos Antonio foi recolhido e deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser examinado e, assim, identificar o que causou a lesão. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.