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Acidente

Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e poste em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, outras duas pessoas  ficaram feridas e foram socorridas em hospitais da região. O motorista do veículo não foi localizado
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

12 nov 2022 às 15:42

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 15:42

Homem e mulher morrem após carro bater contra árvore e poste em Aracruz
Homem e mulher morrem após carro bater contra árvore e poste em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem e uma mulher, que não tiveram os nomes e as idades divulgados, morreram após o carro em que eles estavam bater em uma árvore e logo em seguida em um poste. O acidente aconteceu em Irajá, no município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (11). No veículo também havia outras três pessoas, de acordo com a Polícia Militar — duas delas ficaram feridas e foram socorridas em hospitais da região. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate, assim que chegou ao local, se deparou primeiro com um homem, que não precisou passar por atendimento médico. Em seguida, os militares encontraram uma jovem, de 17 anos, que também estava no veículo no momento da batida, e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
Além dessas duas vítimas, outro homem foi encontrado pela Polícia Militar próximo ao local do acidente. Em nota, a PM disse que a vítima, que apresentava um ferimento na cabeça, contou que estava no banco de trás do veículo e se feriu na colisão, tendo saído em busca de ajuda. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e também encaminhado ao hospital.
Segundo a PM, o motorista do veículo fugiu, não tendo sido localizado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Procurada pela reportagem, a corporação disse que “os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”.
*Com informações de Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte

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