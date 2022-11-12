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Vídeo flagrou acidente

Carro invade loja após acidente com caminhão em Alegre

Imagens do momento do acidente mostram o carro batendo em outros veículos até invadir uma loja, após colidir com caminhão, na Praça Seis de Janeiro, no Centro de Alegre
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

12 nov 2022 às 15:11

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 15:11

Motorista perde o controle de carro e invade loja infantil no Sul do ES
Motorista perde o controle de carro e invade loja infantil no Sul do ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente impressionante mobilizou comerciantes e pedestres que passavam pela Praça Seis de Janeiro, no Centro do município de Alegre, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (11). Um carro e um caminhão colidiram no momento em que o caminhão fazia a conversão na pista. O carro não conseguiu desviar, bateu na lateral do veículo e a motorista perdeu o controle, batendo em outros dois carros até invadir uma loja.
A motorista ficou presa no veículo e muitas pessoas se aproximaram, para tentar ajudar no socorro.  Veja o vídeo:
Segundo a Polícia Militar,  ninguém ficou ferido gravemente. A motorista, de 39 anos, foi socorrida pelo Samu para o Pronto Socorro de Alegre. Na unidade de saúde, ela contou aos agentes que estava descendo a ladeira da Igreja Matriz, quando, na praça Seis de Janeiro, o caminhão colidiu na traseira do carro dela.
Já de acordo com o motorista do caminhão, de 36 anos, ele vinha pela praça quando o carro bateu no veículo dele, colidiu contra outros dois e, por fim, invadiu a loja. 
A dona da loja de artigos infantis Adriana Peres disse que passou por um grande susto no momento do acidente. A loja estava fechada e, por sorte, não tinha ninguém dentro, mas ela ainda não consegue estimar os prejuízos.
“Ficou tudo destruído. Produtos, a vidraça, alguns móveis, manequins. Eu tenho as minhas contas para pagar e não posso ficar com a loja fechada. Vou ter que dar um jeito de colocar uma porta provisória enquanto a vidraça nova fica pronta, o que deve demorar de 15 a 20 dias”, relatou Adriana.
A Polícia Civil orientou os envolvidos no acidente a registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima.

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