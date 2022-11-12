Carro invade loja após acidente com caminhão em Alegre

Motorista perde o controle de carro e invade loja infantil no Sul do ES Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente impressionante mobilizou comerciantes e pedestres que passavam pela Praça Seis de Janeiro, no Centro do município de Alegre, no Sul do Estado, na noite de sexta-feira (11). Um carro e um caminhão colidiram no momento em que o caminhão fazia a conversão na pista. O carro não conseguiu desviar, bateu na lateral do veículo e a motorista perdeu o controle, batendo em outros dois carros até invadir uma loja.

A motorista ficou presa no veículo e muitas pessoas se aproximaram, para tentar ajudar no socorro. Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Militar , ninguém ficou ferido gravemente. A motorista, de 39 anos, foi socorrida pelo Samu para o Pronto Socorro de Alegre. Na unidade de saúde, ela contou aos agentes que estava descendo a ladeira da Igreja Matriz, quando, na praça Seis de Janeiro, o caminhão colidiu na traseira do carro dela.

Já de acordo com o motorista do caminhão, de 36 anos, ele vinha pela praça quando o carro bateu no veículo dele, colidiu contra outros dois e, por fim, invadiu a loja.

A dona da loja de artigos infantis Adriana Peres disse que passou por um grande susto no momento do acidente. A loja estava fechada e, por sorte, não tinha ninguém dentro, mas ela ainda não consegue estimar os prejuízos.

“Ficou tudo destruído. Produtos, a vidraça, alguns móveis, manequins. Eu tenho as minhas contas para pagar e não posso ficar com a loja fechada. Vou ter que dar um jeito de colocar uma porta provisória enquanto a vidraça nova fica pronta, o que deve demorar de 15 a 20 dias”, relatou Adriana.