Ir ao trabalho de bicicleta aumenta a produtividade. Entenda por quê

Ir ao trabalho de bicicleta aumenta a produtividade Crédito: Carlos Alberto Silva

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Trocar o carro por uma bicicleta faz bem para o corpo, a mente, o bolso e até para a carreira. Isso porque ir para o trabalho pedalando pode ajudar o profissional a ter um dia mais produtivo. Os benefícios foram comprovados em um estudo científico americano.

A arquiteta Brunele Baioco, de 36 anos, encontrou na bicicleta um incentivo para fugir do estresse, manter a saúde física e mental e chegar ao trabalho com mais disposição. Ela pedala 18 quilômetros no total, ida e volta, e gasta em média meia hora para chegar ao trabalho.

“Nos dias que preciso trabalhar presencialmente vou de bike. Faço isso, pelo menos, três vezes por semana. Os benefícios são inúmeros. Além de estar praticando uma atividade física, ainda consigo chegar mais rápido, aproveito a natureza durante o percurso e chego para trabalhar muito mais motivada, pois estou com a mente tranquila para absorver a rotina. Até incentivei meu chefe a investir em vestiários”, comenta Brunele.

Brunele Baioco, arquiteta que usa a sua bicicleta Crédito: Carlos Alberto Silva

As vantagens de ir para o trabalho de bicicleta ou a pé foram apontadas em uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Dartmouth, dos Estados Unidos.

Os cientistas acompanharam a rotina de 275 trabalhadores americanos, grande parte do setor de tecnologia. O estudo foi realizado antes da pandemia. A maioria desses profissionais faziam o trajeto de carro até o trabalho, com rotas que duravam de 40 a 60 minutos por dia. O resultado para este grupo foi que o estresse das primeiras horas da manhã permanecia ao longo do expediente.

Já o outro grupo, que ia para o trabalho de bicicleta ou a pé, tinha um percurso mais agradável e, durante o dia, tinha mais disposição e agilidade para cumprir as tarefas.

Outra conclusão do estudo é que o funcionário que saía de casa todos os dias no mesmo horário também apresentava mais produtividade em comparação com os mais inconstantes. Isso quer dizer que, independentemente do meio de transporte, a rotina também ajuda a dar mais disposição para o resto do dia.

Fugir do trânsito e, consequentemente, do estresse fizeram com que o professor de educação física Júnior Broetto deixasse o carro em casa para ir para o trabalho de bicicleta.

Júnior Broetto, professor de educação física, entrevistado sobre andar de bicicleta Crédito: Vitor Jubini

“Chego para trabalhar muito mais disposto porque já iniciei o dia com atividade física, ativei um grupo muscular e isso vai fazer toda a diferença no meu dia. Fico bem mais ativo para dar as minhas aulas”, afirma.

Saúde no corpo e no bolso

Outro exemplo é o da servidora pública Maria Angélica Vago Soares e do bacharel em Direito Marcelo da Rocha Soares optaram por trocar o carro pela bicicleta por uma questão de economia. Eles colocaram na ponta do lápis os gastos que tinham com o veículo como combustível e seguro.

“Não enfrento trânsito, aproveito a paisagem para relaxar e chego bem relaxada para trabalhar, com outra disposição, sem contar que não tenho gasto com manutenção”, destaca Angélica.

Maria Angélica Vago Soares e Marcelo da Rocha Soares, entrevistados sobre uso de bicicletas Crédito: Vitor Jubini

A professora Giovana Gava, da Unidade de Gestão e Negócios da Faesa, afirma que as empresas constantemente buscam melhorar e monitorar a produtividade do colaborador, deixando para trás aquela ideia de somente "fazer mais com menos", e considerando mais o “fazer mais com menos, com qualidade e satisfação”.

"Já sabemos que trabalhadores mais autoconfiantes, positivos, concentrados e engajados, são também mais produtivos, mais motivados e maiores geradores de lucro", diz a especialista.

Ela lembra que a prática de atividade física regular e orientada, acaba por liberar substâncias como a endorfina que, além da diminuição do estresse, aumenta a capacidade de manter o foco, aguça o raciocínio, a capacidade cognitiva, características que impactam no aumento da produtividade durante o trabalho.

"A troca do carro pela bicicleta impacta significativamente no estresse, já que o tempo no trânsito é um desencadeador de muito desconforto. Além disso, os benefícios já são notados em outros campos da saúde mental, como na diminuição da ansiedade" Giovana Gava - Professora da Unidade de Gestão e Negócios da Faesa

Na avaliação da conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Fabiana Gonçalves Vieira, as empresas estão preocupadas com o bem estar de seus colaboradores .

“A empresa em que eu trabalho incentiva a bicicleta como rotina para os funcionários. Para isso, fornece um vale para compra do meio de transporte e dos equipamentos de segurança. Além disso, optamos em contratar pessoas que morem perto do local de trabalho para ficar mais fácil essa locomoção. Uma de nossas funcionárias relatou que antes precisava passar por dois terminais, e agora consegue chegar em bem menos tempo para trabalhar. Sem contar a economia financeira, pois não precisa mais ter o desconto de 6% do salário para pagar o vale-transporte”, comenta.

Empresa deve investir em infraestrutura

Para incentivar a prática da atividade física, é necessário que a empresa invista em infraestrutura, como disponibilizar bicicletário, vestiário com chuveiros e armários, conforme esclarece Fabiana Gonçalves Vieira, da ABRH-ES.

A professora Giovana Gava complementa dizendo que aquelas empresas que querem ver essa prática associada ao aumento na produtividade, na redução da rotatividade, na retenção do talento, no fortalecimento da marca por meio de ações alinhadas a essa cultura da sustentabilidade, precisam também estruturar e alterar seus processos. Reforçando, é claro, que na gestão tudo é processual, demanda tempo e adaptações de muitas ordens.

"É preciso considerar que a adesão deve ser voluntária, já que não há regulamentação. Tudo passa pelo desafio de mudança na cultura da empresa, que impacta diretamente nos colaboradores" Giovana Gava - Professora da Unidade de Gestão e Negócios da Faesa

Segundo ela, um incentivo é o vale-transporte que pode ser revertido em benefício financeiro para o colaborador que optar pela bicicleta.

Giovana destaca que não é obrigatório que existam esses espaços mas, um estímulo que faça a percepção do colaborador mudar em relação aos seus custos, à sua saúde e aos ganhos profissionais que ele pode ter, inclusive no longo prazo, alinhados a uma estrutura adequada que facilite a adesão dele ao uso da bike, certamente são grandes incentivos para que essa virada de chave, onde as duas partes tendem a ganhar, aconteça de verdade.

VANTAGENS DE IR DE BICICLETA PARA O TRABALHO

01 Economia de tempo e dinheiro Inicialmente, seus gastos serão com a compra da bicicleta e equipamentos, mas nem se compara com a manutenção de um carro. Gastos com passagem de ônibus e gasolina vão desaparecer. A economia de tempo também está entre as vantagens, pois você não vai mais ficar preso no trânsito ou rodando procurando vaga. 02 É mais sustentável Bicicletas não emitem poluentes. É o meio mais limpo de transportes. Quanto mais pessoas se adequarem à prática, melhor será para o meio ambiente. 03 Faz bem para saúde mental e física Pedalar para o trabalho é uma excelente forma de se exercitar. É um exercício cardiovascular, além de proporcionar benefícios para circulação e oxigenação do cérebro, que inclusive é excelente para o bem estar mental. 04 Produtividade Pedalar libera endorfina em nosso cérebro, diminuindo o estresse, melhorando o humor e, como consequência, aumentando a produtividade no trabalho. Com o cérebro feliz, oxigenado e menos estressado, é possível focar no que realmente importa, melhorando a memória, o raciocínio e a capacidade cognitiva. 05 Sensação de liberdade Com a bicicleta você está liberado para explorar novos caminhos pela cidade, experimentar novas rotas, parar para tomar um café, descobrir novos lugares, sentir o vento no rosto, entre outras coisas.

Cérebro oxigenado e sensação de bem-estar

Muitos alunos da educadora física Catiane Almeida também trocaram o carro pela bicicleta. A pequena mudança na rotina gera outros benefícios que vão além da economia de tempo e dinheiro. Ela explica que a pessoa movimenta o corpo e ainda libera hormônios que dão a sensação de bem estar.

“A atividade ajuda a fortalecer a coluna, movimenta as articulações e os membros inferiores, além de ajudar na circulação sanguínea e melhorar a respiração. Para quem não tem tempo de fazer exercício físico, ir para o trabalho de bicicleta torna-se a melhor opção. A endorfina promove a sensação de bem estar, essencial para o combate ao estresse e melhora da qualidade do sono”, comenta a educadora.

E os benefícios não param por aí. Pedalar ainda ajuda a combater doenças cardiovasculares, reduz o colesterol e diminui o risco de desenvolvimento do diabetes.

“Andar de bicicleta é uma atividade física que melhora a saúde dos pulmões e do coração, da parte óssea e muscular. E o melhor de tudo é que este é um exercício de baixo impacto. O condicionamento físico também vai melhorando com o tempo”, ressalta.